Fashion brand market al Dumbo con sconti fino al 90%, Confesercenti: “Concorrenza sleale”

Bologna, 23 giugno 2025 – “Siamo di fronte ad un episodio di palese concorrenza sleale verso i negozi di abbigliamento di Bologna e provincia, già alle prese con una situazione congiunturale non positiva”.

Queste le parole di Confesercenti Bologna di stamattina, lunedì 23 giugno 2025. L’associazione si è rivolta a Luisa Guidone, assessora al Commercio del Comune dei Bologna, e a Romano Mignani, comandante della Polizia Locale di Bologna, per chiedere un intervento urgente sull’iniziativa ‘Fashion brand market’, aperta il 21 giugno scorso nello spazio di proprietà comunale Dumbo Spazio Bianco (via Casarini 19) che, con ingresso su prenotazione, è in corso sino a domenica prossima, 29 giugno.

"Con quale autorizzazione avviene tale iniziativa?”, chiedono da via del Commercio Associato 30, sede provinciale di Confesercenti Bologna –. Organizzata dalla società White Sale – prosegue l’associazione in una nota – questa iniziativa effettua una vendita di capi di abbigliamento di oltre 50 brand con sconti che vanno dal 70 al 90 per cento e in un periodo in cui la normativa regionale prevede addirittura il divieto assoluto di vendite promozionali per le attività del settore abbigliamento nei 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi estivi. Questo è un grave danno per i nostri associati che ci hanno segnalato questo episodio e che da tempo sono alle prese con i consumi in calo nel settore abbigliamento e con la concorrenza delle vendite online”.