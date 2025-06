Fashion Brand Market Bologna, stop alla vendita di abiti a prezzi scontati al Dumbo: ecco perché

Bologna, 26 giugno 2025 – A seguito dei controlli effettuati nei giorni scorsi dalla polizia Locale, il Comune di Bologna ha notificato ai promotori il divieto di prosecuzione della vendita ‘Fashion Brand Market’, organizzata nel locali dello Spazio Bianco di Dumbo (via Casarini, 19).

Sono state rilevate irregolarità rispetto agli spazi adibiti alla vendita di abbigliamento, allo stato non conformi rispetto alle misure dichiarate, mentre sono tuttora in corso le verifiche relative alla regolarità per quanto riguarda le vendite scontate.

“L’Amministrazione ha agito prontamente attraverso opportuni controlli e atti conseguenti - spiega l’assessora al Commercio Luisa Guidone -. Il commercio tradizionale nel nostro Paese sta attraversando un momento che merita particolare attenzione e anche le politiche sui saldi e su forme di commercio dematerializzato o alternativo (come temporary, stock) quando si abbattono sulla fragilità di alcuni segmenti, come l’abbigliamento, meritano sicuramente una riflessione più approfondita. Nel settore dell’abbigliamento esistono altresì aspetti politici ormai conclamati di sovrapproduzione, di fast fashion e di impatto ambientale, aspetti sui quali gli spunti di riflessione sono molteplici. Per questo, anche rispondendo alla sollecitazione delle associazioni di categoria, convocherò a breve un tavolo che possa analizzare tutti gli aspetti di una normativa complessa e magari offrire un contributo territoriale ai livelli decisionali competenti”.

"Soddisfatta” Confesercenti

In merito alla notifica del divieto di prosecuzione della vendita, Confesercenti Bologna ha espresso “soddisfazione massima”.

“Confesercenti Bologna – si legge in una nota – è stata l’unica associazione di categoria a segnalare lunedì scorso al Comune di Bologna un episodio di palese concorrenza sleale verso i negozi di abbigliamento di Bologna e provincia, già alle prese con una situazione congiunturale non positiva. Confesercenti dà atto all’Amministrazione comunale che, in primis nella persona dell’Assessora al Commercio Luisa Guidone, dopo le verifiche e gli accertamenti, è intervenuta con tempestività. La vendita di abbigliamento a prezzi scontatissimi era stata avviata fuori da ogni regola in materia”.