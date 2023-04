Fast Animals and Slow Kids, cancellati i concerti di Bologna e Perugia

Bologna, 27 aprile 2023 - Era in programma questo sabato la tappa bolognese dei Fast Animals and Slow Kids, che si sarebbero dovuti esibire al Teatro EuropAuditorium dopo lo straordinario successo dei live 2022. Un evento che per motivi di salute del frontman della band, però, dovrà ora sfumare: stessa sorte per la data successiva, quella del 3 maggio, al Teatro Morlacchi di Perugia, ‘patria’ della band.

Entrambi i concerti, infatti, sono stati cancellati e rinviati a data ancora da destinarsi, così come hanno reso noto gli organizzatori. I biglietti restano validi per le nuove date in cui lo show verrà riprogrammato, mentre per informazioni e rimborsi è possibile consultare il sito di vivoconcerti.

Occorrerà quindi fare i conti con un’attesa ancora più lunga per vedere il gruppo esibirsi sul palco bolognese e su quello perugino: “Piccolo aggiornamento dal mio versante, dato che mi state scrivendo tutti a seguito dello spostamento date dei Fast Animals and Slow Kids - scrive il frontman Aimone Romizi sulla sua pagina Instagram -: probabilmente dovrò operarmi di appendicite o qualcosa di simile (non si sa ancora bene cosa, ma state tranquilli). Ho provato a reggere già al concerto di Roma, ma dopo sono stato davvero male. E quindi adesso devo assolutamente risolvere questa situazione per evitare complicanze di questo genere. Vi chiedo scusa. Mi rimetto in piedi e torno su quel palco ancora più carico. Aspettatemi per favore, vi voglio bene”.

In queste settimane, i musicisti sono stati impegnati in tour con una formazione inedita che ha visto - accanto ad Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) - una piccola orchestra da camera di sei elementi. In scaletta, con una nuova veste, i brani che hanno segnato i quindici anni di storia della band umbra, dai primi passi al primo vero album nel 2011, fino all'ultimo disco nel 2021, seguito dal tour dello scorso anno. Lo spettacolo bolognese, in linea con le altre tappe già realizzate nelle altre città, si preannunciava infatti un vero e proprio viaggio nella musica e nella storia che ha caratterizzato il percorso del gruppo musicale alternative rock italiano, fondato nel 2008: negli ultimi anni, la band ha continuato a costellare la propria carriera con diversi successi, appassionando giovani e non solo in tutto il Paese. Il gruppo, inoltre, ha già annunciato due appuntamenti per l'estate, sul palco del Ravenna Festival il 22 luglio a Lugo e su quello del Mittelfest di Cividale del Friuli (Udine) il 30 luglio, per due concerti con l'orchestra La Corelli.