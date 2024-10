Fast Animals: oggi il firmacopie

È uscito appena ieri ’Hotel esistenza’, il settimo album da studio dei Fast Animals and Slow Kids, pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva Mast/Believe. E già oggi è prevista la loro presenza al Locomotiv per una giornata speciale. Si inizia alle 14 , per incontrare il pubblico e firmare i vinili e i cd, ma anche per fare due chiacchiere e suonare insieme. Si ricorda che per l’ingresso al locale è necessario avere il vinile o il cd (che si possono acquistare anche sul posto).

Oltre ai singoli ’Festa’ e ’Come No’ che negli ultimi mesi hanno anticipato l’arrivo dell’album, ’Hotel esistenza’ contiene altri nove brani, portando al culmine tre anni di lavoro e vita che hanno trovato la loro sintesi in studio dove Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) si sono raccolti nuovamente dopo il precedente album ’È già domani’ (2021) e una lunghissima serie di concerti in Italia e in Europa.

Questa del Locomotiv è di fatto un instore, prima tappa per assaggiare ’l’atmosfera’. Poi venerdì 20 dicembre, all’Estragon, già sold out.