Fast fashion, sfruttamento a basso costo I danni che stiamo provocando al nostro pianeta

Sentendo sempre più parlare della questione legata all’universo del Fast Fashion, ovvero della cosiddetta "moda veloce", noi studenti ci siamo dunque chiesti: chi parla o sente parlare di Fast Fashion, sa veramente di cosa si tratta? Sicuramente questa è una domanda alquanto complicata. A chi non capita di sentire parlare di qualcosa e non saperne il significato.

Noi ragazzi di 3C e 3E dell’Istituto Salesiano non avevamo idea di cosa fosse il Fast Fashion fino all’anno scorso. Infatti, nel corso della seconda media, ci è stato proposto un progetto in merito: i professori ci hanno spiegato e proposto alcune attività per sensibilizzare noi e i nostri compagni studenti con l’obiettivo di farci comprendere i danni che stiamo provocando al pianeta attraverso questa pratica di produzione e vendita non troppo a favore dell’ambiente e dei suoi dipendenti. Quest’anno, in occasione della stesura di questo articolo, abbiamo proposto alle varie classi di seconda e terza un sondaggio per sentire i loro pareri in modo anonimo.

Tramite questo sondaggio abbiamo scoperto che il 75% degli studenti comprano abbigliamento online, alcuni raramente altri molto spesso. Abbiamo scoperto che molti di loro non sanno che ci sono delle aziende di Fast Fashion che sfruttano i loro dipendenti facendoli lavorare per quasi dodici ore al giorno con una paga di circa cinquanta centesimi a abito. Si è reso dunque evidente che la maggior parte degli studenti comprano online per la comodità e per il costo basso, conferma quest’ultimo del fatto che le grandi aziende non sono interessati alle qualità di vita dei loro dipendenti. Per questo abbiamo deciso di raccontare la verità. La giusta versione dei fatti, sperando che questo possa aiutare a sensibilizzare qualcuno.