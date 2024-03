Fatboy Slim, al Matis arriva il re dei raduni dance

Per definire la sua musica in Inghilterra è stata coniata la definizione Big Beat, un ‘ritmo grande’, travolgente che utilizza, in una dimensione elettronica, tutta l’energia e la forza coinvolgente del rock. Fatboy Slim è un dj e produttore britannico che ha definitivamente azzerato i confini tra i diversi linguaggi, unendo il pubblico dei club e quello delle arene della musica dal vivo, con le sue trascinanti sequenze, che proporrà questa sera al Matis (via Rotta, 10, alle 22), in una esibizione che riporta, in una discoteca, uno dei protagonisti degli immensi raduni dance che hanno segnato la stagione dei primi anni 2000. Nel 2001 il suo spettacolo Big Beach Boutique a Brighton richiama 40mila spettatori. L’anno successivo saranno 250mila, uniti dal piacere della danza e dall’ascolto dei suoi tantissimi successi, così l’appuntamento diventa una tappa fissa nella stagione dei festival internazionali (con una data a Rio de Janeiro, dove il pubblico superò le 500mila persone), mentre la sua attività come produttore lo porta a collaborare con superstar del pop, come Madonna e Robbie Williams, ma anche con le leggende della musica popolare cubana Buena Vista Social Club. Ascoltarlo a Bologna, e in particolare in una dimensione così intima come quella del Matis è davvero occasione rara.

Decisamente su un altro versante la proposta in cartellone al Mercato Sonato (ore 22), che oggi ospita il concerto del cantautore Colombre, tappa conclusiva del suo tour di presentazione del disco Realismo magico in Mediterraneo. Giovanni Imparato, questo il suo vero nome, presenterà le canzoni dell’album, ispirate alla sua stretta relazione poetica con il mare che tocca le nostre coste e che nella sua immaginazione appare trasfigurato, proprio come nel movimento artistico dai cui il lavoro prende il titolo. Uno sguardo stralunato, visionario, sulla realtà, che è anche un riflesso dell’influenza che su di lui ha avuto la lettura de Il Colombre, il racconto di Dino Buzzati, dove il protagonista è ossessionato, sin da quando era bambino, da un mostro marino che solo lui può vedere. Canzoni pop, quelle dell’artista, che si basano sul fascino irresistibile di ritornelli, ballate lievi, piacevoli, che a tratti utilizzano le forme sonore del funky per portare il pubblico in un universo dominato proprio da quel ‘realismo magico’, al quale fa riferimento il disco. Uno specchio d’acqua, quello al centro della sua narrazione, popolato di personaggi a tratti fiabeschi, a tratti iperrealisti, ai quali è impossibile non affezionarsi. Figure misteriose le cui vicende Imparato, moderno cantastorie, trasmette agli altri, come se fossero parte di un patrimonio etnico che potrebbe presto scomparire.

Pierfrancesco Pacoda