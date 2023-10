"Fatica burocratica inaspettata"

MODIGLIANA (Forlì)

"Se mi aspettavo una procedura così? No, sono sincero. È carica di impegni, una fatica burocratica enorme. Non so come si sarebbe potuto fare, ma abbiamo 15 impiegati in tutto il municipio se conto anche quelli dell’Anagrafe. Col sisma in Emilia, mi risulta, fu più semplice".

Sindaco, qual è lo stato dell’arte per Modigliana?

"Abbiamo assegnato 22 incarichi urgenti per 30 imprese totali coinvolte. E si tratta solo di aperture di strade di primo accesso: 1,9 milioni di euro di lavori in somma urgenza, che è più del bilancio annuale del Comune, a fronte di 158 milioni di danni totali accertati".

Avete già pagato tutto?

"No, ’solo’ i 343mila euro che, a fine aprile, abbiamo deciso di attingere dall’avanzo d’esercizio mandando in dissesto il bilancio. Ho dormito sonni tranquilli solo perché sapevo che non potevo non fare quei lavori. Poi il bilancio, il 28 settembre in consiglio comunale, è stato rimesso in ordine con una variazione. Ora andremo a richiedere il 40% d’anticipo".

Qual è il problema maggiore?

"Non abbiamo la forza lavoro adatta, perché il resto degli adempimenti non si sono fermati, ad esmepio quelli necessari per il Pnrr".

Avrebbe preferito una gestione centralizzata dell’emergenza, ricostruzione compresa?

"No, in questo sono federalista: devono essere i territori a progettare i propri luoghi. Noi da qui a fine anno siamo in grado di affidare opere per 9 milioni, non oltre e auspichiamo ci sia uno snellimento anche in queste procedure".