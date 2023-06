"Fatti inaccettabili. Non si lasci intimidire"

Le minacce alla professoressa Francesca Rescigno non hanno scosso solo l’Ateneo, ma buona parte della città. E i messaggi di solidarietà nei confronti della docente non si fermano da giorni. "Alla professoressa Rescigno, manifesto pubblicamente solidarietà e vicinanza per le minacce ricevute. Fatti come questi sono inaccettabili, tanto più se accadono nel luogo per eccellenza del pensiero libero, come sono le Università. L’auspicio è che le autorità competenti facciano presto piena luce su quanto accaduto. A lei un abbraccio fortissimo", è il messaggio che Simona Lembi, responsabile del piano per l’uguaglianza della città metropolitana, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Vicinanza e supporto anche da Lav Bologna: "Esprimiamo grande solidarietà alla professoressa Rescigno, che invitiamo a non lasciarsi intimidire e continuare con i suoi preziosissimi studi a favore di chi non si può difendere". Anche la politica si muove a sostegno della prof. Il deputato dem Andrea De Maria sul suo profilo Twitter: "Tutta la mia solidarietà alla professoressa Francesca Rescigno per le minacce che ha ricevuto. Un fatto grave e inquietante. Auspico che le autorità competenti individuino il responsabile. Sostegno anche da Coalizione Civica: "Solidarietà e vicinanza umana alla prof.ssa Rescigno colpita da un vile avvertimento in stile mafioso che attacca la sua indipendenza in ambito accademico. La invitiamo a restare e continuare il suo lavoro in difesa dei diritti civili e delle libertà costituzionali".