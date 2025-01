Fatturato in crescita. Lancel brilla: +8%

Piquadro mette a segno nei primi nove mesi dell’esercizio 2024-2025 un fatturato di 134,6 milioni di euro, in aumento del 2,4% (+2,5% a parità di cambi). Dal punto di vista geografico il gruppo registra nel mercato italiano ricavi per 61,8 milioni di euro, pari al 45,9% delle vendite consolidate (48,1% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2023), in decremento del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2023/2024. Nel mercato europeo il fatturato è di 69,1 milioni di euro (+9,1%). Per quanto riguarda, invece, l’area extra europea il fatturato è di 3,7 milioni di euro, in decremento di circa 1,2 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2023/2024 in gran parte attribuibili alle chiusure di negozi in Cina e alle dinamiche del mercato nell’area extra europea. Secondo Marco Palmieri (foto), presidente e ad del gruppo, "i primi nove mesi dell’esercizio si chiudono con risultati particolarmente brillanti per Lancel, che registra una crescita superiore all’8%, trainata dal +12,2% like for like del canale DOS e dalle ottime performance di wholesale ed e-commerce. Anche The Bridge ha mostrato solidi risultati, con una crescita del fatturato molto interessante soprattutto nei negozi diretti".