Fatture false per 2 milioni. Inchiesta dell’antimafia. Scardinato un sodalizio tra Campania e Bologna

Formalmente erano aziende attive nel campo dell’edilizia. Nelle realtà dei fatti accertati dalla Direzione investigativa antimafia, invece, erano ‘fabbriche’ di fatture false. Dieci misure cautelari, a carico di altrettanti soggetti, sono state eseguite ieri mattina dalla Dia, in azione con carabinieri e Guardia di finanza tra le province di Bologna (a San Giovanni in Persiceto e Crevalcore), Modena, Caserta, Napoli e Roma. Settanta le perquisizioni eseguite, cinque le aziende poste sotto sequestro nell’operazione ‘On air’ che ha permesso di smantellare un’associazione a delinquere attiva nel campo delle false fatturazioni. Ventisette, in totale, i soggetti indagati che rispondono a vario titolo, oltre che del reato associativo, anche di riciclaggio, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e ovviamente emissione di fatture false. Quattro arresti domiciliari, cinque obblighi di dimora e una sospensione dall’esercizio pubblico (nei confronti di un dipendente di un ufficio bolognese di Poste Italiane), disposti dal gip Claudio Paris su richiesta del pm Roberto Ceroni, sono stati eseguiti ieri mattina, assieme a una mole di perquisizioni e sequestri, dal personale della Dia coadiuvato da 48 pattuglie della Finanza e 20 dell’Arma. Le indagini sono partite nel periodo pre Covid da una segnalazione arrivata alla Dia bolognese dalla Direzione nazionale antimafia, su operazioni sospette legate a un presunto giro di riciclaggio in odore di camorra. Gli uffici bolognesi, guidati da Marco Marricchi, hanno avviato gli accertamenti, con la collaborazione dei carabinieri del Nucleo investigativo, nella fase delle intercettazioni e degli accertamenti tecnici, e del Nucleo di polizia economico finanziaria delle Fiamme gialle per gli accertamenti di natura finanziaria. In questo contesto, sono stati ricostruiti i meccanismi del sistema, con alla testa un campano di 59 anni.

Stando a quanto accertato, le aziende gestite dal cinquantanovenne - o da soggetti a lui riconducibili - emettevano fatture per operazioni inesistenti a favore di aziende terze sempre attive nel settore dell’edilizia (al momento non indagate). Una volta che quest’ultime saldavano la fattura, dei ‘cavalli’ stipendiati dall’associazione andavano fisicamente in banca o in sportelli bancomat a prelevare il denaro versato dai ‘clienti’, a cui veniva restituito cash: il sodalizio tratteneva per se il 10% della cifra totale, come pagamento del servizio. Un sistema che, secondo gli inquirenti, nel solo periodo in esame, compreso tra 2019 e 2020, avrebbe movimentato circa 2 milioni di euro. Ventisette le aziende che avrebbero richiesto le false fatture: i sequestri di documenti eseguiti ieri anche in queste società sono volti a verificare se effettivamente le fatture false siano state poi inserite in dichiarazione dei redditi, producendo a carico dei titolari delle ditte sgravi fiscali non dovuti. Una circostanza che, qualora accertata, porterebbe ad aprire un secondo capitolo di indagine. Intanto, le attività si sono concentrate sulle società del cinquantanovenne e dei suoi soci: cinque delle nove in esame (quattro negli anni sono state chiuse) sono state poste sotto sequestro e affidate a un amministratore giudiziario. Assieme all’uomo, nei guai sono finiti anche un commercialista bolognese che avrebbe messo le sue competenze a servizio del sodalizio; e il dipendente dell’ufficio postale, addetto allo sportello, sospeso dal servizio già da Poste, che precisa di aver offerto la sua collaborazione agli inquirenti e di essere "parte lesa nella vicenda".