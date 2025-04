Fatture false per oltre un milione di euro. Quattro patteggiano, una richiesta di abbreviato

Avrebbero fatturato per operazioni inesistenti, per oltre un milione e 100mila euro, al fine di non pagare le tasse: questa l’accusa della Procura di Bologna, tredici gli imputati. Ieri ci sono stati quattro patteggiamenti e una richiesta di rito abbreviato (gup Nadia Buttelli, pm Nicola Scalabrini), gli altri andranno a dibattimento. Le difese - gli avvocati Marco Sciascio, Federico Canova, Rosalia Del Vecchio, Giacomo Nanni, Matteo Nanni, Angelo Scavone, Sergio Tanzillo, Angelo Riccio, Fabio Chiarini, Lamberto Carraro, Niccolò Cecchini, Francesco Gaspardini, Angelita Tocci) hanno sollevato la questione della legittimità costituzionale relativamente all’iscrizione della notizia di reato e l’altra relativa alla competenza territoriale in quanto l’associazione a delinquere del processo madre era incardinata a Viterbo. Il gup ha rigettato le questioni alle quali la procura felsinea si era opposta e ha fissato la prosecuzione per trattare tutte le posizioni (riti alternativi e udienza preliminare) al 9 luglio.

c. g.