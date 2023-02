Favelli: "Voglio raccontare la città con i neon"

All’ultima Arte Fiera, Flavio Favelli ha esposto La Provincia, insegna neon che campeggiava all’ingresso dello standq di Studio Sales. L’anno scorso, invece, aveva portato Bolognese allo spazio della Galleria Francesca Minini di Milano. I neon sono la grande passione e ossessione di questo artista che rielabora un immaginario memorabile, ricollocandolo nel presente. E per Bologna avrebbe in mente un progetto.

Favelli, qual è il suo progetto? "Un’idea di installazione che vede al centro le scritte neon di aziende o negozi del nostro territorio e la cui visione mi si è accesa in mente nel 2019, quando sono venuto a contatto con l’aeroporto di Bologna per un progetto legato alla vip lounge. Mi sembrò un peccato proporre un’idea così in uno spazio di cui potevano fruire solo alcune persone. Quindi rilanciai con un progetto nel corridoio degli arrivi, lungo e spoglio e con solo la sagoma di uno skyline verde di Bologna. Sarebbe stato bello portare lì vari neon che vengono dismessi".

Come si potrebbe allargare il campo?

"Io sono già in contatto con le aziende interessate e i neonisti, coloro che li staccano e in caso li rimontano, e operando un restauro delle insegne. Insegna dopo insegna, in dieci anni si potrebbe narrare in maniera affascinante la storia economica della città".

Che insegne ha già messo da parte?

"Nel 2009, quando il negozio di dischi Nannucci chiuse, riuscii a prelevare la mitica insegna e da lì cominciai la raccolta specifica, anche se il neon mi è sempre piaciuto. L’anno scorso ad Arte Fiera, portai appunto Bolognese, insegna di un centro enologico di Villanova di Castenaso, ma chiaramente, con un progetto definito, si potrebbe arrivare più facilmente a raggiungere aziende interessate a non far perdere le tracce. Ci sono città come Vancouver e Varsavia che alle scritte al neon hanno dedicato spazi e sappiamo che il neon, anche in fiera, suscita sempre una grande attrazione".

La sua collezione quante insegne conta?

"Ne ho una ventina a Savigno, dove abito. Tra queste ho anche quella del giornale La Nazione, per me qualcosa di radicato, visto che sono nato a Firenze. Si tratta di un pezzo davvero grande di 20 metri: necessita di un montaggio e di un luogo molto adatti. A differenza di altri artisti che lavorano sulla scomposizione delle lettere, a me piace usare proprio la parola in sé, che può avere molti significati e raccontare la storia. Un pezzo che mi sarebbe piaciuto avere, in effetti, è Shopville, staccato da Gran Reno che a Casalecchio è rimasto come insegna. Lì, nel 1993, Berlusconi fece il suo ingresso ufficiale nell’arena politica italiana".

Benedetta Cucci