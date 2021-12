Bologna, 2 dicembre 2021 - “La f. è una palestra di vita...”. Le parole di Giovanni Favia, ex grillino, oggi imprenditore che ha da poco lanciato il suo nuovo bistrot in piazza Maggiore, fanno il giro del web. In un video mentre scherza con un cronista (rilanciato dal blog bar di Danilo Masotti, padre degli Umarells) spiega la sua strategia imprenditoriale: "Io ho aperto questo posto perché ho fatto un azzardo, mi sono sono buttato... Come con le donne, ho detto ci provo".

Boom di polemiche dentro e fuori dal web. Dalla vicesindaca Emily Clancy che, oltre alla faccina triste al video postato sui social, attacca: "Ennesima oggettificazione delle donne e celebrazione del modello dell’uomo che per essere considerato di successo conquista le donne e le imprese. Uno scambio molto triste, machista e svilente".

Simona Lembi, responsabile del Piano per l’uguaglianza di genere in città metropolitana, va all’attacco: "Le parole di Favia sono arroganti e volgari. Stupisce sopra ogni altra cosa il fatto che non sembri avere alcuna consapevolezza del significato profondamente maschilista di ciò che dice. Pensa che le sue parole destino simpatia, anziché disgusto e orrore...".

Critiche anche al maschile, con Francesco Gentilini, consigliere di Coalizione civica del Quartiere Santo Stefano: "Ma solo a me fa orrore sta roba qua?", sottolineando "la presunta goliardia di paragonare il conquistare donne a un’impresa commerciale". E liquida il tutto con due parole: sessismo e turtlen.

Favia, dalla sua, in un commento su Facebook fa presente il "tono teatrale e da gag. È chiaro che non offendiamo nessuno, tantomeno un genere o una persona". E ricostruisce com’è nato il video: "Masotti divertito dalla cosa ha fatto una storia Instagram riprendendo il mio messaggio", ma ribadisce, "è chiara la natura nonsense e paradossale del nostro scambio".