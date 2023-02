Favia nei guai per diffamazione Protestò su Facebook dopo la multa "Responsabile dei commenti al post"

Dopo una multa ricevuta durante il primo lockdown nel suo locale, si lamentò su Facebook postando la foto del verbale e dei due vigili intervenuti. Così, gli agenti della Municipale furono presi di mira da una serie di commenti e insulti da parte degli utenti. Ora, due anni dopo, l’ex consigliere del Movimento 5 Stelle Giovanni Favia, ristoratore, rischia il processo per diffamazione: il giudice per le indagini preliminari Roberta Malavasi ha infatti disposto l’imputazione coatta per questa vicenda, rigettando la richiesta di archiviazione della Procura.

Il fatto risale al 7 maggio 2020, la querela dei due agenti, assistiti dall’avvocato Fabio Chiarini, è del 2 agosto successivo. L’intervento si concluse nel locale ‘A Balus’ di via del Borgo di San Pietro con una multa a Favia che non indossava la mascherina. Lo stesso giorno l’ex Cinque stelle pubblicò il post con la foto della multa, i nomi e la foto degli agenti. Secondo la querela, così facendo li avrebbe esposti al pubblico ludibrio. Ma per il giudice, non è tanto il post, per cui sussiste la scriminante del diritto, quanto i commenti a rendere configurabile il reato di diffamazione aggravata. Già, perché l’indagato ne è responsabile "in quanto titolare e amministratore della pagina". Favia dunque non solo "ne era consapevole, per averli lui stesso provocati, ma perché è intervenuto nel dibattito per chiedere ai suoi sostenitori di diffondere il più possibile la notizia senza censurare le manifestazioni di disprezzo nei confronti degli agenti". Il giudice assimila infatti la gestione di un profilo Facebook al lavoro del blogger che "risponde del delitto di diffamazione per gli scritti pubblicati sul proprio sito da terzi quando non provveda alla loro rimozione". Ora la Procura dovrà formulare l’imputazione per diffamazione aggravata.

"Apprendo ora di questo procedimento – afferma l’indagato –. Mi viene da sorridere perché non sono io direttamente accusato di diffamazione, ma alcuni commenti scritti da altri sotto il mio post. Preciso che ne vengono contestati tre su un totale di 871. Se mi fossero stati segnalati e mi fosse stato chiesto, avrei sicuramente provveduto alla rimozione. Preciso inoltre che all’epoca attaccai la politica, non i due agenti. Mi spiace appesantire il tribunale per questioni di questo tipo, ma sono certo che si risolverà tutto in un nulla di fatto". Favia sarà d’ora in avanti assistito in questa vicenda giudiziaria dall’avvocato Francesco Antonio Maisano.

f. o.