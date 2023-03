Favino: "Un eroe per caso e per forza"

di Benedetta Cucci

Di Franco Amore si dice che è ’Amore di nome e di fatto’. Di sè stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Ecco il nuovo personaggio interpretato da Pierfrancesco Favino nel film ’L’ultima notte di Amore’ di Andrea Di Stefano: quello di un poliziotto che sta per andare in pensione e che nella vita ha sempre cercato di fare le cose per il meglio. Finché un giorno… Regista e attore introdurranno la proiezione del film al Cinema Chaplin questa sera alle 21,30.

Pierfrancesco Favino, lei porta in scena un uomo che viene raccontato nel suo cambiamento psicologico ed esistenziale.

"È sempre stato un buono ma forse è arrivato il momento di far capire che è anche altro. Penso che sia un uomo estremamente comune, messo di fronte a eventi più grandi di lui. Si trova, come spesso accade a tutti noi, di fronte a realtà che non sappiamo di dover affrontare e siamo o non siamo in grado di tirare fuori le unghie oppure scopriamo le energie che ignoravamo di avere. Franco Amore vive questo, una vita fatta di abitudini quotidiane, che vengono interrotte da un evento speciale. Di fronte a questa novità deve reagire come non ha mai dovuto fare nella sua vita e scoprirà di avere risorse che non sapeva di avere. Nel nostro cinema l’eroe italiano è quasi sempre stato questo, dal generale Della Rovere ai film con Alberto Sordi: sono sempre stati uomini comuni, a volte anche meschini, che magari scoprivano il loro eroismo inaspettatamente".

Un personaggio di questo tipo l’ha già incontrato nel suo cammino attoriale?

"Così no, perché ho fatto altri film più d’azione o di genere ma non con questo profilo di umanità".

Umanità, un sentimento di solidarietà ed empatia che lei pare ricercare nella sua vita ’altra’ dal cinema.

"Credo che alla fine quello che lega uno spettatore a un personaggio e all’attore che lo interpreta sia quello. Alla fine noi tutti ci appassioniamo alle vicende di donne e uomini, tanto più se l’umanità che queste persone rappresentano in qualche modo ci riguarda anche da spettatori. Quindi non so se è una mia caratteristica personale o professionale, però sicuramente è quello che io cerco nei personaggi che vengo chiamato ad interpretare".

Ha dovuto imparare qualcosa di nuovo per impersonare Franco Amore?

"Quando affronto un ruolo mi informo e mi metto in condizione di conoscere la realtà del personaggio. Certamente dovendo raccontare di un uomo che sta 35 anni in polizia, ho incontrato moltissimi poliziotti, come Andrea Di Stefano che ha fatto una ricerca approfondita della realtà di queste persone: sia che si tratti di persone di fantasia o reali, c’è sempre uno studio di avvicinamento che dura mesi".

Viene portata sullo schermo la comunità cinese di Milano e questo porta alla ribalta attori cinesi-italiani bravissimi. E’ una novità.

"Di Stefano è riuscito a fotografare la realtà di oggi con attori asiatici di terza generazione che vivono nel nostro Paese da tanto; è una comunità in evoluzione, sempre più presente nella nostra società e quindi è giusto inserirla nella nostra realtà".