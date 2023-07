’Favolando per le Valli’ Torna la magia

Anche quest’anno torna la tanto attesa rassegna dedicata ai più piccoli ma che piace anche ai grandi, riempiendo la piazza di Castiglione dei Pepoli: ’Favolando per le Valli’. Come nelle edizioni precedenti, il giorno dedicato a questo appuntamento è il lunedì sera in Piazza della Libertà, con l’organizzazione affidata all’Associazione culturale Ca’ Rossa e la direzione artistica di Maurizio Sangirardi. Domani, alle 21.15, il primo atteso appuntamento che vedrà come protagonista il Teatro C’Art nello spettacolo di clownerie ’WOOW!’; lunedì 24 luglio invece si esibiranno ’Gli Eccentrici Dadarò’ in ’Incomica’; lunedì 31 luglio si potrà vedere al lavoro Manicomics con ’Sebastian Burrasca’; lunedì 7 agosto si esibirà l’Abile Teatro con ’Mago per svago’; infine l’ultimo spettacolo vede come protagonista proprio Ca’ Rossa con Fiabole. La rassegna offrirà narrazioni, spettacoli teatrali e musicali con particolare riguardo ai bambini di età compresa tra i tre e i dieci anni. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al teatro comunale.

L’assessora alla Cultura Margherita Nucci dichiara: "Sono felicissima che anche quest’anno le famiglie del nostro comune potranno vivere dei lunedì sera magici, come solo ’Favolando per le Valli’ sa offrire. Ormai il pubblico è abituato a questo appuntamento che è diventato in assoluto uno fra gli eventi più richiesti dell’estate castiglionese. Gli spettacoli sono sempre di grande qualità grazie alla cura minuziosa con cui li sceglie Maurizio Sangirardi, direttore artistico della rassegna".