’Favolando per valli’ Il teatro per i bambini

Teatro per piccini al via. Oggi, alle 21.15, al Parco delle Querce di Botteghino di Zocca a Pianoro, torna, con il primo appuntamento, "Favolando per le Valli" la rassegna itinerante di teatro per l’infanzia. La compagnia teatrale ‘La Compagnia della settimana dopo’ porta in scena lo spettacolo "Area 52", uno spettacolo per theremin, loopstation e pupazzi Alieni. Il Theremin è uno strumento elettronico poco conosciuto dal grande pubblico che ha una particolarissima specificità: non prevede il contatto fisico dell’esecutore con lo strumento. Vedere un suonatore di theremin è un’esperienza magica e misteriosa: lo si osserva fare degli strani movimenti nell’aria e si sente un suono simile a un violino.

Area 52 rappresenta un piccolo universo popolato da puppets alieni e navicelle spaziali, sostenuto da un gioco che resta volutamente poco naturalistico e che mira a diventare puro divertimento collettivo. La Compagnia della Settimana Dopo è una compagnia nata a Roma nel 2006 come collettivo di sperimentazione sul clown teatrale. Si occupa di una ricerca che arricchisca e commistioni il linguaggio del clown con diverse tecniche e discipline: la musica, la comicoterapia, l’improvvisazione, le tecniche di animazione teatrale ed il teatro di figura, costruendo spettacoli il più possibile trasversali, comunicativi e popolari.

Con lo spettacolo Area 52 ha vinto il premio della giuria al Milano Clown Festival 2020 e, nel 2021, è stato selezionato per il Festival Mondial des Théâtres des marionnettes di Charleville-Mézièrs sezione Offrue. Lo spettacolo, adatto dai 5 anni in su, ha la direzione artistica di Maurizio Sangirardi dell’Associazione Culturale Ca’ Rossa. La rassegna è organizzata dal Comune di Pianoro e fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna – Modena.

Zoe Pederzini