FdI, 200 firme anti-preferenziale

Una raccolta firme per dire no alla neonata corsia preferenziale di via Farini, che è "l’ennesima decisione ideologica della giunta Lepore sulla viabilità". Fratelli d’Italia ha organizzato, a meno di 24 ore dall’attivazione ufficiale della corsia per i bus, che obbliga le auto e i veicoli non autorizzati a svoltare a sinistra in piazza Cavour, una raccolta firme per raccogliere l’opinione – contraria – dei cittadini. Un banchetto di FdI, infatti, dalle 10 alle 12 di ieri mattina ha accolto in piazza Galvani parecchie persone contrarie alla scelta di trasformare nuovamente il tratto di via Farini interessato dalla corsia a strisce gialle.

"Nella prima giornata di raccolta firme per dire no alla preferenziale di via Farini, in poche ore, abbiamo già raccolto quasi 200 firme", commentano il capogruppo Stefano Cavedagna e i consiglieri Fabio Brinati e Francesco Sassone. Altri ’no’ sono arrivati dalle 16 alle 18, quando sono tornati in piazza Galvani cittadini, residenti e lavoratori.

"Questa scelta, ideologica, causerà un danno ai residenti del centro e a tutti coloro che devono muoversi – continuano da FdI –. La città è già imbottigliata a causa dei cantieri e di ‘Bologna 30’". Se salvaguardare l’aria pulita nel centro è l’obiettivo della riattivazione, dopo quattordici anni, della corsia preferenziale (per l’accensione delle telecamera, però, si attenderà qualche settimana, ndr), "l’inquinamento aumenterà – tuonano Brinati, Cavedagna e Sassone –. Non capiamo davvero il perché di scelte che danneggeranno sia i bolognesi sia le attività commerciali del centro". Proprio per questo, "continueremo la raccolta firme finché la giunta non rivedrà questa scelta come accaduto per via Carbonesi".

m. m.