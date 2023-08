FdI: "Amministrazione incapace" Lega: "Così si snobba la provincia"

"Prima o poi i nodi vengono al pettine". Così Stefano Cavedagna (a fianco, sopra), capogruppo di FdI in Comune, sulle novità relative alla Linea verde del tram. Dalle quali "emergono due ovvietà, da noi sempre sostenute: i tempi non sono sufficienti per realizzare la tratta e corrono ai ripari stralciando parte del progetto", estromettendo Castel Maggiore. Inoltre, " il tracciato verrà diminuito per risparmiare a fronte dell’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia".

Cavedagna ricorda come "a inizio anno il Comune diceva che non ci sarebbero stati extracosti. Oggi, con la coda tra le gambe, afferma il contrario. Se questo accade per la linea Verde, perché non vale anche per la Rossa?. Questa gestione fantozziana del Comune dimostra tutta l’incapacità di questa amministrazione".

Il taglio della Linea verde con l’esclusione di Castel Maggiore "è una scelta pessima, che dimostra il totale disinteresse del sindaco Lepore e dei suoi per gli abitanti della provincia", commenta Matteo Di Benedetto (a fianco, sotto), capogruppo della Lega in Comune. Così, "ogni prospettiva di mobilità maggiormente sostenibile e di collegamento viene fortemente depotenziata".

Con l’accorciamento del tracciato "si perde un’occasione importante per migliorare la connessione tra Bologna città e una parte della provincia e, quindi, l’aspetto che ritenevamo positivo della Linea verde".