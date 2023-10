Fd’I approva: : "Ricetta da replicare"

Fratelli d’Italia, per una volta, bolla come "una buona idea" le limitazioni in piazza Aldrovandi decise per Halloween.

"Il limite è che l’ordinanza vale solo per piazza Aldrovandi, mentre andrebbe estesa ad altre piazze e non solo ad Halloween", afferma Fabio Brinati in Consiglio comunale, aggiungendo "le necessità di far rispettare in maniera più cogente l’ordinanza sul divieto di utilizzo dell’alcol per le strade", mentre su via Petroni "andrebbe istituito l’obbligo di poter passare o entrare nei locali per consumare, vietando invece di stare in un numero esorbitante fuori dai locali". Per la Lega tutto questo non basta. La ricetta del Caroccio? Il pugno di ferro. "Una manganellata tra capo e collo a volte è meglio di tanti corsi di educazione civica", dice Giulio Venturi, consigliere comunale e portavoce del Carroccio, intervenuto sul tema ieri in Aula.

"Ci vogliono più controlli e gli agenti della Polizia locale vanno muniti degli idonei strumenti per svolgere il loro servizio a favore della cittadinanza, servono presidi costanti e rinforzati nelle zone calde", incalza Venturi, che chiede inoltre di "dotare gli agenti della Polizia locale di taser e manganelli".