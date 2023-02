FdI attacca il Comune: "Danno erariale"

"Il valore attribuito dal Comune al nuovo edificio di Edilizia residenziale sociale è ben inferiore a quello che dovrebbe essere, e questo costituisce un danno erariale". La denuncia è di Maurizio Iannaccone, consigliere di Fratelli d’Italia di Castel Maggiore che ha anche presentato un esposto alla Corte dei Conti lo scorso dicembre.

"Durante il consiglio comunale del giugno scorso – spiega Iannaccone – è stato approvata la delibera che proponeva di decongestionare zone urbane ad alta densità abitativa attraverso lo spostamento del ’coefficente edificatorio’ di un attuatore in un’altra zona, sempre all’interno del capoluogo (da via Franchini angolo via Dante a via Loi). Di fatto, si cedeva un terreno edificabile di proprietà del Comune in cambio della cessione del terreno del soggetto attuatore. Ciò avrebbe permesso al Comune di realizzare opere di interesse pubblico come, in questo caso, un parcheggio".

Iannaccone, però, attacca: "Quello che è stato pattuito tra le parti non va: il soggetto attuatore sposta non solo 825 metri qadrati di superficie utile, ma in cambio di un ulteriore contributo forfettario di 450mila euro ha ricevuto ulteriori 825 metri quadrati di superficie utile su cui realizzare edilizia residenziale sociale (Ers; ndr) che, come chiarito durante lo stesso consiglio, dovrebbe essere venduta a una cifra inferiore del 20% rispetto ai valori di mercato libero. Il trasferimento della capacità edificatoria, pur risultando corretto, non giustifica in nessun modo il valore attribuito per gli ulteriori 825 metri quadrati di edilizia Ers, valore che di fatto risulta estremamente basso, costituendo secondo noi un danno erariale".

Ma la giunta respinge le accuse. "Con questa operazione abbiamo alleggerito un’area ad alta densità abitativa – spiega l’assessore all’Urbanistica, Raimondo Boccia – e ottenuto posti auto per i residenti, spostando in una zona più idonea la realizzazione di nuove unità abitative e ottenendo anche alloggi a prezzi calmierati. Innanzitutto, il Comune non ha fatto nessuna transazione e non ha accordato nessun trattamento di favore. In particolare il valore imposto dalla delibera alle aree per edilizia sociale è da intendersi come limite massimo che la convenzione, concretamente conclusa con l’operatore doveva garantire, operando una riduzione convenzionata del prezzo di vendita. Non si è concordato alcun contributo forfettario, è un concetto che non esiste nella normativa specifica: il valore del contributo straordinario concretamente convenzionato deve risultare pienamente congruo a tutte le molteplici componenti dell’operazione. Nel quadro economico dell’operazione è necessario tenere conto di tutte le componenti, anche delle somme che il Comune non ha dovuto spendere per l’esproprio dell’area da attrezzare a parcheggio, che equivalgono al valore di mercato dell’area prima dell’operazione".

Zoe Pederzini