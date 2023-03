Fd’I attacca il Comune: "Lavori fermi sul ponte"

Ci sono perplessità, da parte di Fd’I, su come stanno procedendo i lavori al ponte del Parco dei Cedri al confine tra San Lazzaro e Bologna. Ad esprimersi è il consigliere di opposizione sanlazzarese Alessandro Sangiorgi: "Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da cittadini preoccupati per i lavori ritenuti fermi sul ponte del Parco dei Cedri che attraversa il Savena e collega i Comuni di San Lazzaro di Savena e Bologna, ci ho voluto vedere chiaro chiedendo lumi all’amministrazione".

Sangiorgi, poi, aggiunge: "Come già preannunciato dalle due amministrazioni coinvolte, i lavori dovrebbero terminare ad agosto, ma vigilerò accuratamente. A maggior ragione se si pensa che la ditta aggiudicatrice dei lavori è la stessa che aveva vinto i lavori per il cosiddetto "molo urbano" di San Lazzaro all’interno del Parco 2 Agosto. Nell’occasione dei lavori del ’molo urbano’ di San Lazzaro - conclude Sangiorgi - l’amministrazione sanlazzarese e la ditta appaltatrice erano finite in Tribunale con una causa che si è chiusa con un accordo bonario a favore della ditta stessa. Ci auguriamo che gli stessi problemi, senza entrare nel merito dei precedenti, non capitino di nuovo per il ponte in questione" dice Sangiorgi.

Il Comune di San Lazzaro, con un comunicato, intende chiarire la questione: "Non è assolutamente vero che i lavori sono fermi, ma c’è una transennatura provvisoria che non impedisce la fruizione del ponte.

Il Comune di Bologna ha comunicato di essere in procinto di firmare il contratto di appalto, e che la demolizione e la ricostruzione del ponte si concentrerà tra i mesi di luglio e agosto di quest’anno. Singolare, se non fuorviante, l’associazione fatta con i lavori nel Parco 2 agosto, anche per la distorsione su come sono rappresentati i fatti. Nel parco 2 agosto infatti, il contenzioso concerneva la pretesa, da parte dell’appaltatore, di riconoscimento di maggiori somme per lavori per circa 560mila euro".

Il Comune, poi, specifica: "L’accordo bonario si è invece concluso, a valle di un complesso lavoro di verifica tecnica e contabile, con il riconoscimento all’impresa di soli 100mila euro per lavori effettivamente riconosciuti , e con un risparmio di circa 11mila euro rispetto alle somme contrattualmente stabilite. Si invitano pertanto i consiglieri a non diffondere informazioni strumentali e false, volte a gettate discredito sulla ineccepibile regolarità della procedura".

Zoe Pederzini