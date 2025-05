FdI attacca il sindaco:: "Le politiche di sicurezza per Lepore non esistono"

"La situazione della sicurezza in città è emergenziale, non per l’assenza degli agenti ma per l’assenza totale di politiche per la sicurezza da parte del Comune di Bologna". Fratelli d’Italia, dopo l’episodio violento in Bolognina di domenica, torna ad attaccare le misure messe in campo dalla Giunta Lepore per contrastare il degrado in città, soprattutto nelle zone rosse. E lo fa chiedendo più agenti, maggiori telecamere, controlli e illuminazioni nei quartieri e negli spazi che sono ormai da tempo nell’occhio del ciclone. "Eravamo scettici sulle zone rosse che, in tante città funzionano perché c’è una leale collaborazione dei sindaci, al contrario di Bologna guidata da Lepore ostaggio di Coalizione Civica. D’altronde, una parte del Pd chiede zone rosse e più agenti di polizia; un’altra parte, invece, assieme a Coalizione Civica, è allergica alle forze dell’ordine e alla parola sicurezza parlando addirittura di “300 camicie nere” inviate dal governo in città", spiega il senatore Marco Lisei. Per questo motivo il meloniano chiede supporto anche da parte di un’ala del Pd: "Apprezziamo che una parte del Pd abbia maturato un nuovo amore per le “divise” e per la sicurezza, e chiediamo che si unisca a noi nel sollecitare il Comune ad aiutare le forze dell’ordine nel difficile lavoro che con grande professionalità e sacrificio compiono".

Sulla stessa onda il consigliere comunale Fabio Brinati di Fratelli d’Italia che già domenica, dopo l’accoltellamento davanti alla Montagnola, in via Irnerio, era intervenuto per chiedere misure utili a fermare l’escalation di violenza. Neanche il tempo di dirlo ed ecco in Bologina un 27ennne che colpisce a forbiciate i passanti e viene fermato dai carabinieri con il taser. Due episodi, nel giro di tre ore, che hanno messo in allarme anche i cittadini. Con il tema della sicurezza che è tornato al centro del dibattito politico: "Lo avevamo detto con chiarezza. I provvedimenti-tampone promossi dal sindaco Lepore si sarebbero rivelati inutili. E così è stato. Oggi la realtà certifica il fallimento di una visione buonista e permissiva che continua a illudere i cittadini con slogan e facciate come il tardivo “assessorato alla sicurezza”, utile solo per coprire l’inerzia della Giunta. Il governo e il ministero hanno fatto la loro parte, inviando nuove forze dell’ordine a Bologna. Ma il loro lavoro è reso vano dalla Giunta", spiega Brinati, che richiama misure come il Daspo urbano, il decreto Caivano – sulle baby gang – e altri potenziamenti, a suo dire, attuabili. "Ci chiediamo a cosa servano nuove unità della polizia locale se non vengono dislocate nel controllo delle zone più a rischio della città? – insiste il consigliere comunale –. All’interno della maggioranza ci sono molta confusione e poche idee chiare ed è per quello che i risultati non si vedono sul fronte della tutela della sicurezza". Con il suo gruppo, in Consiglio comunale, ha presentato un ordine del giorno per istituire pattuglie miste di polizia locale con Polizia di Stato. E poi un altro odg "per prevedere la possibilità di attuare una sperimentazione all’uso del taser anche nelle fila della polizia locale", conclude Brinati.