FdI boccia il Piano mobilità:: "No a zone 30 e nuove ciclabili"

"Bene che non siano passate le modifiche alla viabilità da noi osteggiate, ma ancora non ci siamo". Così il consigliere comunale di FdI di San Lazzaro Alessandro Sangiorgi spiega perchè hanno votato in modo contrario alla viabilità locale. "Nonostante siano state tolte dai Piani per la Mobilità sia la Ztl sulla via Emilia sia la pedonalizzazione di via della Repubblica, permane un giudizio fortemente negativo, motivo per il quale al consiglio comunale abbiamo votato contro. Come sempre abbiamo evidenziato, le tante polemiche sono arrivate anche a causa della scarsa conoscenza e pubblicità dei piani, polemiche che sarebbero state stemperate se realmente cittadinanza e commercianti avessero realmente potuto dire la loro fin dal principio - dichiara Sangiorgi -. Se si vuole il decongestionamento della città come dicono dalla Giunta, non capiamo come mai le nostre proposte sul trasporto pubblico locale esteso anche alle frazioni, ad oggi con servizio a chiamata, non siano state prese in considerazione.

Allo stesso modo siamo preoccupati dalla dichiarazione di declassificazione della via Emilia (non più ad alto scorrimento, ma strada locale) perché, se oggi il tema Ztl è stato superato, abbiamo dubbi sul futuro. La declassificano in vista di quali idee o interventi di cui siamo all’oscuro? Uguale preoccupazione desta la rimodulazione della sosta nel capoluogo che comporterà una perdita di 577 posti auto, che potrebbero essere compensati con la progettazione di due parcheggi interrati, progetti che da tempo richiediamo". Il consigliere, poi, conclude motivando ulteriormente il voto contrario proferito nel consiglio del 31 gennaio scorso alla mobilità locale: "Infine non siamo certamente favorevoli ad allargamenti di zone 30, tema all’ordine del giorno anche a Bologna, poiché siamo fermamente convinti che debbano essere utilizzate solo nei pressi di zone sensibili (scuole, parchi, ospedali) e non indiscriminatamente. Allo stesso modo non siamo favorevoli a nuove ciclabili in strada quando sia possibile utilizzare marciapiedi ciclopedonali già esistenti".

Zoe Pederzini