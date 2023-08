FdI contro Lo Giudice: "Noi incostituzionali? Dimettiti"

Il caso Roberto Vannacci – ex capo dei paracadutisti della Folgore che ha scritto il libro ‘Il mondo al contrario’, travolto dalle polemiche – accende la polemica politica anche a Bologna. I contenuti del volume firmato dal generale dell’Esercito portano il capo di gabinetto della Città metropolitana e delegato al Lavoro del sindaco Matteo Lepore, Sergio Lo Giudice, a formulare una dura critica nei confronti di Fratelli d’Italia e il partito di Giorgia Meloni reagisce chiedendone le dimissioni.

"È un’indecenza assoluta che la presidente del Consiglio abbia affidato un incarico di prima responsabilità a un generale che si fa vanto di essere razzista, misogino e omofobo – scrive l’ex parlamentare su Facebook –. Il partito della fiamma rimane così com’era definito mezzo secolo fa: un partito estraneo all’arco costituzionale".

Ma quest’ultimo passaggio non va giù ai consiglieri comunali di FdI, guidati dal capogruppo Stefano Cavedagna, e a quelli metropolitani del gruppo ‘Uniti per l’alternativa’, che non prendono posizione sulle esternazioni di Roberto Vannacci, ma che mettono nel mirino Lo Giudice: le sue sono frasi "gravissime, al limite dell’eversione – scrivono in una dura nota a metà del pomeriggio di ieri –. Che queste parole vengano poi dal Capo di gabinetto della Città metropolitana è ancor più grave". Lo Giudice, ricordano i consiglieri di FdI e ‘Uniti per l’alternativa’ nel documento congiunto, "sta parlando del primo partito italiano, votato democraticamente da oltre sette milioni di cittadini, che esprime il presidente del Consiglio dei ministri". Queste affermazioni "arrivano da chi ogni giorno si permette di dare lezioni di collaborazione al centrodestra. Non può esserci alcuna collaborazione con chi afferma questo. Lasci il suo ruolo", concludono FdI e ‘Uniti per l’alternativa’.