FdI: "Dotare la Polizia locale di taser e spray irritanti"

Taser in dotazione alla polizia locale, insieme ad altri strumenti di autodifesa come guanti anti-taglio, spray irritante e bastoni estensibili. Ma anche una tutela legale per gli agenti e la creazione di una Fondazione per assistere il personale e le loro famiglie in caso di bisogno. Sono alcuni punti del progetto di legge che Fratelli d’Italia ha presentato in Assemblea legislativa per una riforma della normativa regionale sulla polizia locale.

"Una proposta di legge con cui vogliamo riportare al centro il tema della sicurezza urbana, troppo spesso trascurato dalla sinistra – spiega Marta Evangelisti, capogruppo FdI in Regione – perché la polizia locale rappresenta il primo presidio di legalità per i cittadini, ed è nostro dovere valorizzarne il ruolo, rafforzarne le competenze e garantire il massimo sostegno operativo".

Per acquisto e formazione all’uso del taser, Fratelli d’Italia stima una spesa complessiva di due milioni di euro per tutte le polizie locali del territorio emiliano-romagnolo. "Il nostro testo vuole superare l’attuale legge regionale, ormai obsoleta. C’è stato un confronto molto proficuo con i sindacati di polizia locale – sottolinea il consigliere regionale Ferdinando Pulitanò – che ci hanno sollecitato per chiedere alla Regione maggiori tutele, soprattutto in termini di sicurezza. Gli operatori svolgono un ruolo fondamentale nei nostri territori e chiediamo che vengano dotati di strumenti di autotutela sempre più efficaci, previa adeguata formazione. Il taser, per esempio, è oggi il principale strumento di deterrenza".

Il fondo di assistenza verrebbe alimentato con contributi volontari degli stessi agenti, oltre che da lasciti e donazioni. "L’obiettivo è di riformare una legge datata – spiega il consigliere regionale Fdi, Alessandro Aragona – così come vogliamo prevedere la creazione di una vera e propria fondazione con la quale intervenire in caso di bisogno per aiutare gli agenti di polizia locale e le loro famiglie. Sarebbe una grande innovazione e una risposta importante".

Giorgia De Cupertinis