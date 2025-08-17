FdI e gli alloggi popolari: "Assegnazioni in calo, ma premiati gli stranieri"

Fratelli d’Italia contro le assegnazioni degli alloggi popolari. Per i meloniani la situazione è "preoccupante" per quanto riguarda il numero degli appartamenti attribuiti a stranieri. Una tendenza che, secondo FdI, colpirebbe gli italiani: "È preoccupante perché da anni il maggior numero di nuove assegnazioni va a cittadini stranieri a scapito degli italiani, considerati sempre più di serie B da questa Giunta", sferza il consigliere regionale Francesco Sassone.

Nello specifico, secondo i dati di Acer in possesso di Sassone, le assegnazioni nel 2024 sarebbero state 341, di cui 132 a cittadini italiani (38,78%), 22 a stranieri dell’Unione europea (6,41%) e 187 extra Ue (54,81%). Le assegnazioni erano state 402 nel 2021 (167 a italiani, 44 a cittadini europei, 191 extra Ue), 353 nel 2022 (133 a italiani, 33 a europei, 187 extra Ue) e 313 nel 2023 (108 a italiani, 22 a cittadini dell’Ue, 183 extra Ue).

"I dati ci forniscono un quadro molto desolante per quanto riguarda la gestione degli alloggi Acer – insiste Sassone –. Nonostante siano anni che le giunte a guida Pd promettano di incrementare le assegnazioni di alloggi Erp per le famiglie in lista d’attesa, queste sono invece calate dalle 402 del 2021 sino alle 341 del 2024. È il segno di un’incapacità da parte di Acer e Comune di intervenire sul patrimonio Erp ad oggi libero, ma non prontamente assegnabile, perché necessità di manutenzione. Manutenzione che, nella provincia di Bologna, al 2024 contava oltre 1200 alloggi".

Non solo, perché Sassone accende i riflettori anche sull’attuale quadro del patrimonio immobiliare Erp e relativi utenti: a dicembre 2024 gli assegnatari italiani erano 7.252 (70,02%), in calo rispetto al 2023 (7.121 cioè il 70,95%) e al 2022 (7.018 cioè il 71,98%). D’altro canto gli utenti stranieri sono in aumento: gli extracomunitari a dicembre 2024 erano 2.684 (25,91%), in crescita rispetto allo stesso mese del 2023 (2.509 cioè il 25%) e del 2022 (2.350, il 24,1%).

"Come FdI abbiamo presentato in Regione un progetto di legge a mia prima firma, con il quale, tra le altre cose, portiamo da tre a cinque anni il requisito della residenza per entrare in graduatoria, destiniamo il 10% delle nuove assegnazioni alle forze dell’ordine ed escludiamo dalle assegnazioni chi ha commesso reati gravi", chiude Sassone.

Se Acer assegna gli alloggi sulla base del regolamento comunale e della legge regionale – in base a diversi requisiti, primo fra tutti il reddito e l’Isee – e non interviene sul tema delle assegnazioni a italiani o stranieri, il presidente Marco Bertuzzi ricorda: "Siamo impegnati a fare ripristini e assegnazioni e a sbloccare i cantieri per terminarli e dare risposte concrete a chi ha bisogno di casa. Stiamo confermando anche nel 2025 il trend di ripristini, con l’obiettivo assieme al Comune di arrivare allo ‘sfitto zero’ entro la fine del mandato nel 2027. E, se posso dire, sono molto contento e soddisfatto che anche per quest’anno la Regione abbia confermato 10 milioni per i ripristini degli alloggi sfitti: significano circa 2,2 milioni per tutta l’area metropolitana di Bologna".