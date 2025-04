FdI e il bilancio regionale: "Cau, ticket farmaci, Ausl: intervengano i ministeri"

I costi della sanità pesano per l’86% sul bilancio della Regione, il tutto senza avere ancora ricevuto i bilanci 2024 delle Aziende Usl che li stanno ultimando. Sui Cau, i Centri assistenza urgenza, non si riesce ad avere il costo ufficiale, nonostante le varie interrogazioni e i ticket sui farmaci non porteranno i risultati previsti (50 milioni per quest’anno) in quanto molte persone non richiederanno più la ricetta. Il motivo? Molti medicinali di largo consumo costano meno dei 2,20 euro a confezione decisi da delibera regionale e che partiranno dal 2 maggio.

Sono troppi i conti che non tornano e la capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, Marta Evangelisti, sottolinea che "è doveroso coinvolgere non solo il ministero della Sanità ma anche quello delle Finanze. È un ragionamento che stiamo facendo con tutto il centrodestra". Tre i temi analizzati da FdI: bilancio delle Aziende sanitarie, gestioni dei Cau e ticket farmacetutici.

"La Corte dei Conti ha dato atto del disallineamento tra il bilancio della Regione e quello delle Aziende – spiega Evangelisti–. Per quanto riguarda i Cau, oltre a non riuscire a capire i costi che hanno, queste strutture hanno creato confusione sui territori, mettendosi in qualche modo in contrapposizione con la risposta che possono dare i medici di famiglia. Per quanto riguarda i ticket sulle medicine – prosegue – tanti sono gli aspetti che non convincono di una decisione presa senza nessun tipo di condivisione con l’opposizione. Tra questi il fatto che siano esenti i figli che hanno un’età fino a 14 anni. Abbiamo avuto un confronto con gli Ordini dei farmacisti, i sindacati e gli stessi farmacisti – afferma – e ci hanno fatto diversi esempi, ma uno può essere esplicativo in quanto si tratta di un diuretico molto utilizzato: costa 1,71 euro mentre se viene fatta la ricetta, la persona deve pagare un minimo di 2,20 euro, quindi più del costo del farmaco. Questo comporta, con ogni probabilità, che le persone non richiederanno più le ricette e andranno direttamente in farmacia. Quindi non si capisce come questa delibera sui ticket impatterà realmente sul bilancio regionale".

"La maggior parte dei farmaci di banco costano quattro o cinque euro. Succederà che per risparmiare solo qualche euro i cittadini non si rivolgeranno più al proprio medico per avere la ricetta, rischiando un progressivo allontanamento dal sistema sanitario", afferma il medico e consigliere FdI, Nicola Marcello.

"Altra cosa grave e che è passata sotto silenzio – denuncia Francesco Sassone, ex relatore al bilancio per FdI– è l’esenzione sulle prime visite per chi ha almeno due figli a carico, limitata ora ai figli sotto i 14 anni di età". Anche Priamo Bocchi, altro relatore sul bilancio, parla di una introduzione del ticket "raffazzonata e confusionaria, fatta senza una riforma sistemica della nostra sanità e senza agire su sprechi e inefficienze". Un esempio? Bocchi cita gli acquisti diretti dei farmaci in ospedale, in Emilia-Romagna un "dato quasi doppio rispetto al tetto di spesa tra gennaio e ottobre 2024".