FdI e il ‘decreto sicurezza’: "Introduce limiti giusti"

Marta Evangelisti (foto), capogruppo di Fratelli d’Italia nell’Assemblea legislativa della Regione: il presidente Michele De Pascale ha difeso i metalmeccanici attaccando il Governo. Cosa ne pensa?

"I metalmeccanici hanno diritto di protestare, nei luoghi in cui ciò si può fare senza recare danno ad altri. Le dichiarazioni di de Pascale sono gravi".

Qual è il suo commento?

"Difendere chi ha violato la legge bloccando una tangenziale, creando disagi a lavoratori e cittadini, significa legittimare l’illegalità. Quella non è una forma di dissenso, ma una violazione pericolosa. Chi ricopre un ruolo istituzionale dovrebbe condannare con chiarezza certi comportamenti, non usarli per attaccare il Governo".

Galeazzo Bignami, ha parlato di "incidente cercato ad arte". Condivide le parole del capogruppo di FdI alla Camera?

"Le parole di Bignami erano un auspicio, non un’accusa: l’auspicio che non ci sia stata la volontà deliberata di provocare lo scontro. È lecito porsi domande di fronte a episodi così gravi. In ogni caso, resta la sostanza: la tangenziale è stata bloccata illegalmente, con rischi evidenti per tutti. Le responsabilità vanno chiarite, indipendentemente dalle intenzioni".

Il ‘decreto Sicurezza’ si è rivelato utile in questo caso?

"Sì. Il decreto Sicurezza difende il diritto a manifestare, ma stabilisce limiti precisi per evitare che la protesta si trasformi in un pericolo pubblico. Non criminalizza il dissenso: sanziona azioni illegali, come quella in tangenziale. Chi manifesta rispettando le regole esercita un diritto; chi viola la legge, se ne assume le conseguenze".

La Regione dovrebbe fare di più sul lavoro prima che esplodano proteste come questa?

"Sicuramente sì. Il centrosinistra governa da anni la Regione: non può limitarsi a esprimere solidarietà ai manifestanti. Deve prevenire le tensioni, affrontare con serietà le crisi aziendali e costruire soluzioni vere. Altrimenti si alimenta il disagio senza risolverlo, salvo poi chiedere l’intervento del Governo".

Cosa emerge da tutta questa vicenda, che ha già acceso il dibattito politico e non solo?

"La legalità non si può piegare a convenienze politiche. Chi ha un ruolo pubblico ha il dovere di stare dalla parte delle regole. Altrimenti si manda il messaggio che tutto è concesso ed è inaccettabile. Le leggi si rispettano oppure si commette un reato. Noi crediamo che non ci sia progresso senza ordine, sicurezza e rispetto delle istituzioni".