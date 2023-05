Fd’I e Lega danno battaglia "Un deserto dei tartari"

La pedonalizzazione di via De’ Carbonesi non è mai andata giù alle opposizioni. E, dopo il flop di domenica, il centrodestra alza il tiro, tant’è che Fd’I e Lega hanno presentato ieri due ordini del giorno proprio per archiviare i T-Days in questa strada.

Odg bocciati in consiglio comunale dal centrosinistra e che, quindi, andranno in commissione. Il Pd, però, conferma che ci sarà "una verifica" sull‘andamento della sperimentazione. La verifica, promette Fattori, servirà "per valutare gli esiti" della sperimentazione stessa e il bilancio verrà portato in commissione, dove verranno ascoltate anche le categorie economiche. Affilano le armi, comunque, in Fratelli d’Italia: "Il deserto dei tartari di via De’ Carbonesi è esattamente quello che da mesi diciamo sarebbe accaduto, con il sostegno di molti bolognesi che hanno sottoscritto la nostra petizione contro la pedonalizzazione. Non solo è dannosa per la viabilità cittadina, ma non è nemmeno apprezzata da cittadini e turisti. Molte attività commerciali chiudono la domenica perché trovano sconveniente rimanere aperti", tuona il meloniano Fabio Brinati. E aggiunge: "Lepore, dicendo che vuole andare avanti, dimostra di fare una scelta ideologica e contraria al buonsenso".

La pedonalizzazione di via De’ Carbonesi viene bollata come "un fallimento della sinistra" dal capogruppo leghista Matteo Di Benedetto: "La strada nei weekend è deserta, mentre si paralizza il traffico aumentando l’inquinamento. Bloccare un’arteria fondamentale della città senza prima un confronto strutturale con la cittadinanza e senza aver costruito valide alternative, tradisce un posizionamento di carattere ideologico". Rincara la dose il portavoce del Carroccio, Giulio Venturi: "A Bologna non servono scelte ideologiche come la guerra spietata al mezzo privato, divieti, telecamere che paralizzano la città bensì un piano parcheggi per il centro storico come da me sempre auspicato, una viabilità più fluida con corsie ciclabili realizzate dove vi siano le condizioni, una migliore programmazione delle cantierizzazioni".

Non è morbido l’azzurro Nicola Stanzani: "Le pedonalizzazioni hanno indiscutibili pregi, ma con una pedonalizzazione di un tratto così breve del centro storico i vantaggi rischiano di essere minimali, a fronte di impatti negativi importanti sulla viabilità del trasporto pubblico cittadino, incentivando l’uso del mezzo privato e incrementando così il traffico e l’inquinamento".

Pone l’accento sullo stesso tema Gian Marco De Biase (Bologna ci Piace): "Pedonalizzare via De’ Carbonesi è un azzardo e non va tanto bene, perché cosi facendo si ‘taglia’ in due la città creando disagi non solo ai residenti, ma soprattutto al trasporto pubblico locale, che così si riversa su altre strade ad oggi già sovraccariche di traffico".