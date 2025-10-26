FdI festeggia i tre anni di governo. Strali contro Lepore e de Pascale: "La casa? Colpa della sinistra Ztl"

C’è il pienone al Sydney hotel per il doppio festeggiamento meloniano: i tre anni del governo di "Giorgia", come la chiamano i fan, e i 50 anni di Galeazzo Bignami. Per il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera arriva pure la torta dalla scritta evocativa: "50 anni sempre dalla parte giusta". Per l’occasione c’è tutto lo stato maggiore di Fratelli d’Italia: il ministro per il Pnrr Tommaso Foti, il responsabile Organizzazione Giovanni Donzelli, il senatore Marco Lisei, la capogruppo in Regione Marta Evangelisti che fa da presentatrice, il consigliere regionale Francesco Sassone e l’eurodeputato Stefano Cavedagna. In prima fila anche Elena Ugolini, ex sfidante di Michele de Pascale in Regione. In un contesto di festa, con 500 persone stipate in una sala forse troppo piccola a cantare l’inno di Mameli, non manca occasione per dirsi pronti ad altri 5 anni di governo e per mettere nel mirino il Pd di Elly Schlein, ma anche i big locali, da Michele de Pascale al sindaco Matteo Lepore, critici contro le politiche abitative del governo. Il problema della casa a Bologna è responsabilità della "sinistra Ztl", che ha trasformato la città in un "salotto dove chi non si può permettere un alloggio non può vivere", tuona Bignami. "Lepore – attacca il capogruppo FdI – ha bloccato l’urbanistica e Bologna è una delle poche città che ha visto bocciati tutti gli interventi di riqualificazione e di pianificazione urbanistica integrata". Invece di criticare il governo, insiste, "dovrebbe preoccuparsi di garantire alle persone di poter vivere in questa città senza pagare prezzi esorbitanti come piace a lui e ai suoi amici e compagni coi soldi". Poi, focalizzandosi sul violento sfratto di via Michelino, ribadisce che "la proprietà privata è sacra e va rispettata. Dopo tanti accessi infruttuosi, sarebbe stato opportuno che le autorità competenti si fossero attivate per trovare una sistemazione per queste persone. Diversamente quello che ha fatto la polizia è il rispetto delle leggi. Forse a Bologna qualcuno se ne dimentica...".

Respinte al mittente le accuse da sinistra sulle mancate risorse al sostegno dell’affitto. "Non servono risorse tampone come ha fatto la sinistra. L’emergenza casa l’abbiamo ereditata, mentre il governo Meloni con i 640 milioni per il Piano casa dà una risposta definitiva", chiude il capogruppo. Sulla stessa linea Donzelli: "Le occupazioni selvagge sono sbagliate – dice – ci sono tante persone che hanno difficoltà ad avere una casa ma che non fanno violenze, non occupano le case e rispettano le regole. Se l’Emilia Romagna e il Comune avessero posto più attenzione all’edilizia popolare, forse ci sarebbero state le risposte necessarie per i cittadini in difficoltà". In merito alle parole del governatore Michele de Pascale che, al Carlino, ha definito lo sfratto di via Michelino "un fallimento della Repubblica e, quindi, dei Comuni, della Regione, del governo, dello Stato", replica più morbido: "Il tema dell’alloggio è serio, se si dice: facciamo una riflessione tutti insieme è un ragionamento. Se invece qualcuno prova a dire che è colpa del governo, cade nel ridicolo". Sulla questione interviene anche Foti: "Le occupazioni devono essere evitate e le modalitànon le decide il governo. Ma non confondiamo quella che è una norma che rispetta il diritto alla proprietà con quelle che possono essere modalità esecutive che cambiano di giorno in giorno. Le critiche di de Pascale? Mi stupisce che non ricordi lo sfratto al Leoncavallo". Quanto alle risorse per il sostegno agli affitti in Finanziaria, "è ovvio che non è una legge di bilancio blindata se non nei saldi di finanza pubblica".

Non manca uno sguardo alle Comunali 2027."Abbiamo tanti profili per battere Lepore", dicono in tandem Bignami e Donzelli. "ll partito ha già un identikit “abbastanza preciso” di un possibile candidato sindaco", anche se sui nomi, come quello dell’imprenditore Alberto Forchielli, Bignami resta prudente. "Per il toto-candidato è presto, ma battere Lepore è abbastanza semplice, perché non lo vuole più nessuno".

Rosalba Carbutti