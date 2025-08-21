FdI: "Il Comune intervenga. In due anni 260 clochard"

Li vedi in piazzetta Guazzaloca, davanti alla farmacia di Palazzo d’Accursio, sotto i portici di via Barberia, poco dopo l’ingresso dell’Istituto Parri in via Sant’Isaia. Spesso hanno un materasso dove appoggiano la testa quando non reggono più il peso di una quotidianità sempre più difficile. A volte sono in compagnia di un cane. I senza fissa dimora a Bologna erano 125 nel 2024: questi, almeno, quelli registrati dal Comune nella fittizia via Tuccella. È la strada istituita da Palazzo d’Accursio proprio per concedere la residenza a chi non ha più nulla, ma ha bisogno di un indirizzo per poter accedere a cure e servizi. È intitolata a Mariano Tuccella, assistito dall’associazione Avvocato di strada, morto nel 2007 dopo essere stato prestato da tre ragazzini per pochi euro mentre dormiva in strada.

I numeri sono in crescita: le registrazioni nel 2019 erano state 92, 47 nel 2020 e 41 nel 2021, con una flessione dovuta forse alla pandemia. Poi 66 nel 2022, 138 nel 2023. Quest’anno 76 nei primi sei mesi. Numeri che emergono da un’interrogazione di Francesca Scarano, capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune, datata fine luglio. Ma la situazione sembra essersi complicata dopo gli episodi di cronaca e di violenza degli ultimi giorni.

"I dati evidenziano senza dubbi un trend preoccupante e una situazione grave – puntualizza la meloniana –: solo tra 2023 e 2024 sono oltre 260 le persone senzatetto che hanno preso residenza nella nostra città e, se il trend del primo semestre 2025 dovesse proseguire, potrebbero aggiungersi altre 150 persone in difficoltà, fragili e da gestire. Un quadro preoccupante da un punto di vista sociale: servono servizi e iniziative mirati, ma si accende anche un tema di sicurezza urbana. I disordini degli ultimi giorni ne sono un esempio: purtroppo è una costante la presenza di clochard che quotidianamente abitano strade e portici e persino sotto Palazzo d’Accursio".

"Inutile negare che il fenomeno incida su decoro e sicurezza urbana, per questo la Giunta Lepore dovrebbe intervenire in modo deciso – insiste Scarano –. È inutile e dannoso affermare che Bologna è una città inclusiva, se poi non si ha la capacità amministrativa di gestire le persone che vengono lasciate in strada. Chiederemo un’udienza conoscitiva per chiarire il numero e lo stato delle strutture, tenuto conto che la Giunta si era impegnata a trovare di nuove per sostituirne quelle inadeguate, come ‘Rostom’ e ‘Casa Willy’. Ma, ad oggi, non ci sono aggiornamenti".

Francesco Moroni