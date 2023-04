Fd’I incalza Lepore "La deve vietare"

Fratelli d’Italia chiede di vietare la Street Rave Parade in programma sabato in città. La manifestazione, che replica il precedente corteo di dicembre 2022, potrebbe portare migliaia di persone nelle strade della città, con partenza dai giardini Margherita. "Lepore si attivi per negare la manifestazione di sabato", chiede il capogruppo Fd’I Stefano Cavedagna. Gli fa eco Francesco Sassone, altro consigliere Fd’I: "Ancora una volta Bologna è ostaggio dello sballo della Street Rave Parade e ancora una volta a pagare saranno i bolognesi costretti a non poter girare in centro per colpa di una banda di pseudo ballerini che lo inonderanno di musica e sporcizia". Pollice verso anche dalla capogruppo in Regione Marta Evangelisti: "Ballare contro la mercificazione dei corpi ci pare l’ennesima provocazione di chi pensa che la città sia a proprio uso e consumo".