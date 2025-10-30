FdI, Lega e FI attaccano: "Premiati i violenti. Passa un messaggio grave e pericoloso"

Il centrodestra, coeso, alza i toni sulla vicenda di via Don Minzoni, con lo stabile Asp occupato e poi liberato dalle stesse famiglie che dallo scorso venerdì lo hanno riempito abusivamente. Le reazioni arrivano rapide dopo l’esito del tavolo convocato in Prefettura e che ha lanciato un paracadute, per il momento, alla fragilità abitativa delle 50 famiglie che ieri sera hanno abbandonato gli spazi del civico 12. Il fil rouge che unisce Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega è netto: "Qui passa un messaggio gravissimo" e cioè "che chi occupa abusivamente, poi ottiene una casa o un albergo".

La pensa così l’europarlamentare meloniano Stefano Cavedagna: "Quanto emerge sull’accordo tra il Comune e gli occupanti di Plat, che prevede una sistemazione in albergo per gli occupanti di via Don Minzoni, fino all’assegnazione di un alloggio, che potrebbe arrivare dopo mesi o anni, sarebbe di una gravità inaudita", tuona l’eurodeputato di FdI, secondo cui, in questo modo, sotto le Due Torri "passa il messaggio che se occupi violentemente un immobile di proprietà pubblica, poi ti sistemano in hotel fino a che non ti troveranno un’altra sistemazione. Ancor di più, temiamo che qualche bolognese in attesa di alloggio da anni venga ’scavalcato’ in graduatoria dagli occupanti violenti. Quanto costerà tenere per mesi, forse anni, delle persone in albergo? E chi lo paga? I cittadini bolognesi? Significherebbe una vera e propria violazione – aggiunge – ai danni dei cittadini e di chi, in particolare, attende pazientemente in graduatoria un alloggio. Nella Bologna di Lepore e Clancy, sotto scacco dei centri sociali, se occupi, ottieni quello che vuoi. Un precedente gravissimo e pericoloso".

Stesso pensiero per il capogruppo del Carroccio in Comune, Matteo Di Benedetto: "Ringraziamo il prefetto per essere riuscito a porre fine all’occupazione abusiva – dice –, ma rimane assurdo il fatto che il sindaco abbia deciso che, alla fine, gli occupanti abusivi avranno la priorità nelle case popolari". Così "passa un messaggio gravissimo, cioè che per avere la casa popolare, conviene occupare e violare la legge. Chi rispetta le regole, invece, è destinato a rimanere indietro. Serve un cambio di passo deciso, altrimenti d’ora in poi vedremo occupazioni fioccare ovunque, con buona pace di chi rispetta le leggi e la comunità".

Nicola Stanzani e Lanfranco Massari di FI sono "lieti di apprendere che si sia trovata una sistemazione abitativa dignitosa, anche se provvisoria, a famiglie con minori, e ci auguriamo che questa solerzia non sia soltanto a seguito di un’occupazione abusiva di un immobile comunale, che rimane una violazione e un illecito da condannare assieme a chi la innesca e la incoraggia – commentano –. Siamo di fronte all’ennesima prova del fallimento delle politiche abitative di questo Comune: un piano per l’abitare che non sta dando risposte". Secondo gli azzurri, per rispondere all’emergenza abitativa "occorre innescare meccanismi virtuosi liberando l’iniziativa degli attori della società civile. Esattamente il contrario di quello che capita a Bologna".