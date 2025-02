FdI protesterà alle fermate: "Non è colpa del governo"

Fratelli d’Italia raccoglierà firme e protesterà alle fermate degli autobus contro l’aumento delle tariffe dei bus a Bologna. "Faremo ostruzionismo per bloccare questa scelta folle", annuncia l’europarlamentare FdI, Stefano Cavedagna, all’indomani della manovra tariffaria annunciata dal sindaco Matteo Lepore. "La mobilità ‘insostenibile’ di Lepore è aprire cantieri ovunque, città 30, impedire l’uso dei mezzi privati, per poi aumentare il biglietto del bus. È un disegno perverso", afferma il meloniano. Si fanno "soldi sulla pelle dei bolognesi più deboli. Impedendo l’ingresso in centro dei mezzi elettrici, a gpl e metano, si dimostra che la scusa della sostenibilità ambientale è una menzogna che Lepore ha usato finché gli è servito".

Giudizi simili da Forza Italia. "Dietro il paravento della sostenibilità, si cela un disegno punitivo che rende Bologna sempre meno accessibile e vivibile per chi ci abita o ci lavora. Bologna non merita questa politica punitiva sulla mobilità: è tempo di una svolta vera", affermano Nicola Stanzani, consigliere comunale e segretario provinciale di Forza Italia, e Lanfranco Massari, segretario cittadino degli azzurri. "La sinistra sa solo mettere le mani nelle tasche dei cittadini, senza alcun interesse per il loro benessere – dicono i due –. L’aumento del 53% del biglietto dell’autobus è un vero e proprio salasso imposto senza alcun miglioramento del servizio, in una città già soffocata da cantieri infiniti e mobilità caotica". Per Forza Italia il "messaggio dell’amministrazione è chiaro: i bolognesi devono muoversi solo a piedi o in bicicletta, magari in mezzo alle corsie condivise con auto, bus e moto".

L’aumento "spropositato e indiscriminato delle tariffe", secondo gli esponenti locali azzurri svela la vera filosofia ideologica della sinistra che governa Bologna: il modello della ‘città dei 15 minuti’. Questa visione impone un’idea di città in cui gli spostamenti vengono ridotti al minimo, quasi fossero un lusso. Un’utopia che ignora la realtà di chi lavora, di chi ha impegni familiari e di chi, per motivi fisici, non può semplicemente permettersi di andare ovunque in bicicletta".

Trova "assurdi" gli aumenti anche Matteo Di Benedetto della Lega. "Ben 2,30 euro per la corsa dell’autobus? Più della metropolitana di Milano, servizio infinitamente più efficiente del nostro - visto che a lui piace confrontarsi con Milano. Ci rendiamo conto? Sosta fino a 4 euro? Una scelta classista". Secondo il leghista il sindaco "vuole che l’auto la passa usare solo chi appartiene a una certa fascia di reddito, pare ormai evidente. Da tempo sta andando in questa direzione, ora abbiamo l’ennesima conferma. Colpisce in entrambi i casi le fasce più povere della popolazione, a cui vuole negare il diritto alla mobilità". I leghisti si dicono insomma "assolutamente contrari" e "mi auguro", conclude Di Benedetto, "che ci sia una forte mobilitazione delle associazioni di categoria su questa scelta". La sottosegretaria leghista Lucia Borgonzoni, in pressing da novembre sull’amministrazione per bloccare l’impennata dei prezzi come raccontato dal Carlino, respinge l’idea che sia colpa del governo: "I soldi ci sono, l’esecutivo ha messo 120 milioni di euro. Lepore non trovi scuse: l’aumento lo voleva fare da tempo. E terminate le elezioni regionali sono arrivati i rincari".