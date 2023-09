FdI punta il voto, raffica di incontri Parte la kermesse ’Italia vincente’

L’obiettivo è chiaro: "Governanre". Non solo a Roma, ma anche nei Comuni che l’anno prossimo andranno al voto. Una partita importante che s’incrocia con le Europee, mentre la partita delle Regionali sarà nel 2025.

Vista l’importanza del momento, Fratelli d’Italia chiama a raccolta militanti e cittadini della provincia di Bologna con sette incontri in quattro giorni da domani a lunedì. Agli appuntamenti, dal titolo ’L’Italia vincente: un anno di risultati’, saranno sempre presenti il viceministro e parlamentare Galeazzo Bignami, il senatore Marco Lisei, la consigliera regionale Marta Evangelisti, il portavoce nazionale di Gioventù Nazionale e capogruppo a Bologna Stefano Cavedagna, il coordinatore provinciale e consigliere metropolitano Diego Baccilieri e i vicari territoriali di ciascuna zona: Domenico Nobile per Reno-Lavino-Samoggia, Nicolas Vacchi per il Circondario Imolese, Alessandro Sangiorgi per Savena-Idice, Lorenzo Donato per Terre d’acqua e Fortunato Falco per Terre di pianura.

La mobilitazione dei meloniani comincia domani con una cena a Zola Predosa, sabato mattina si prosegue a Imola e la sera ritrovo conviviale a San Lazzaro. Domenica tre convegni: la mattina a Vergato, il pomeriggio a Osteria Nuova di Sala Bolognese e la sera a San Pietro in Casale. Lunedì, infine, chiusura serale ad Altedo di Malalbergo. Saranno "occasioni capillari di presenza sul territorio, utili a militanti e cittadini per poter incontrare gli eletti ad ogni livello, in particolare i parlamentari e conoscere quanto fatto in quasi un anno di attività di governo", commenta Baccilieri. Oltre che, aggiunge, per confrontarsi in vista della tornata elettorale del prossimo giugno che, oltre alle Europee, interesserà 44 Comuni.

Baccilieri guarda in prospettiva:

"Abbiamo deciso di partire dalla provincia, ormai abbandonata dalla sinistra della ztl, ma che noi abbiamo l’ambizione di governare. L’anno prossimo andranno al voto quasi tutti i comuni e vogliamo vincerne molti perché le città che amministriamo in provincia sono un esempio, i nostri sindaci sono stati riconfermati dai cittadini con margini più ampi rispetto a quando vinsero il primo mandato, segno che governano bene e meglio della sinistra".

Negli incontri ci sarà un focus anche su quanto fatto a Roma.

"È passato un anno da quando governiamo l’Italia, fra tante difficoltà abbiamo portato risultati concreti. Un’economia che cresce più delle altre in Europa, il record di occupati, il taglio del cuneo fiscale, i risultati sul Pnrr, tante assunzioni di forze dell’ordine, abbiamo eliminato il reddito di cittadinanza, reintrodotto il carcere duro per i mafiosi e difeso il 41 bis solo per citarne alcune. Abbiamo deciso di raccontarlo con il senatore Lisei e il viceministro Galeazzo Bignami che ringraziamo perché nonostante gli impegni sono sempre presenti sul territorio", spiega Baccillieri.