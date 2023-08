FdI replica a Ruscigno: "Gestione inadeguata"

Botta e risposta tra il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, e Fratelli d’Italia. Al primo cittadino, che aveva annunciato che avrebbe stanziato subito il suo Comune il milione necessario a risanare i danni più gravi dell’alluvione, "perché da Roma fondi non sono arrivati. Ed è inaccettabile pensare di agire solo a primavera", come ha spiegato, rispondono la capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Marta Evangelisti e Diego Baccilieri, consigliere metropolitano e coordinatore provinciale di FdI. "Di inaccettabili mi pare ci siano solo le dichiarazioni del sindaco di Valsamoggia – attacca la prima –, che tenta maldestramente di nascondere le proprie inefficienze amministrative utilizzando il tema dell’alluvione. Basta leggere il bilancio del suo Comune, esempio tutt’altro che virtuoso di amministrazione nata da fusione che avrebbe dovuto assicurare servizi e tariffe migliori per i propri cittadini. Stupisce infine che chi siede da due mandati in Città metropolitana si preoccupi solo oggi delle risorse per le proprie infrastrutture con il solo fine di addossare colpe al Governo centrale. Ricordiamo a Ruscigno che è stato proprio il Governo stesso a dover porre rimedio agli errori e ritardi dell’ente di cui fa parte".

"Della manutenzione delle strade comunali – le fa eco Baccilieri – il sindaco avrebbe dovuto curarsi in questi nove anni di suo governo locale, ed ancora prima quando era primo cittadino di Monteveglio. Oggi poi si allinea al trito e ormai stantio lamento sulle risorse ai comuni - che ci sono eccome, come mai in precedenza - e pensa di sfangarla così, nel vano tentativo di mondare le sue inefficienze, addirittura adombrando il fatto che sia costretto a rinegoziare i mutui per anticipare gli interventi urgenti sulle strade, quando anche i bambini sanno che è l’effetto della situazione finanziaria del comune che amministra".