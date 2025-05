FdI risponde all’appello: "Pronti a dialogare senza ideologismi"

Galeazzo Bignami incontrerà Michele de Pascale, ma in un confronto che dovrà essere "senza ideologismi". Il capogruppo di FdI alla Camera risponde al presidente della Regione poco dopo l’appello lanciato a seguito dell’approvazione del dl Alluvione: de Pascale ha chiesto che il testo venga discusso a Montecitorio proprio per avere un dialogo "forte e diretto" con il numero uno dei meloniani, "un emiliano-romagnolo". Ora infatti ci vorranno 60 giorni per convertire il decreto in legge dopo le consultazioni in Parlamento. "Non si tratta di piantare delle bandierine – chiarisce de Pascale –: un decreto come sempre può avere la necessità di avere delle correzioni durante l’iter parlamentare. La speranza è che tutti i gruppi parlamentari della nostra regione possano lavorare insieme per poter arrivare al testo migliore possibile e che, ascoltando assieme i comitati, il Patto per il lavoro e per il clima, le imprese e tutti i sindaci si ricavi un testo condiviso, che risolva più problemi possibile".

Così non è tardata la risposta dell’ex viceministro alle Infrastrutture: "Sono sempre disponibile a incontrare chi opera per il bene dei territori e quindi molto volentieri incontrerò de Pascale, come da lui chiesto, se si va in questa direzione – il Bignami pensiero –. Ho già detto in passato come sia importante che questi incontri si svolgano però liberi da ideologismi, come quelli che hanno impedito di mettere in sicurezza territori fragili, esponendoli a eventi atmosferici con conseguenze drammatiche. Altrimenti tra qualche mese dovremmo accorpare altre alluvioni a quelle del 2023 e del 2024, ma soprattutto esporremmo al pericolo abitanti e case del territorio. Questo non è ammissibile".

Anche per Fratelli d’Italia serve un cambio di passo: "Va superata la logica dell’emergenza e va data una risposta strutturale con opere di sicurezza idraulica sinora non realizzate per ragioni ideologiche – insiste il meloniano –. Spero che de Pascale abbia la forza di vincere le resistenze interne alla sua maggioranza e realizzare queste opere. Per questo dico che non penso sia necessario che la Regione anticipi delle risorse: sarebbe importante impiegare bene quelle già assegnate". Mano tesa al dialogo, quindi, ma in una clima diverso rispetto a quanto visto fino ad oggi.

"Il Governo ha già fatto molto, anche se spettava ad altri, e siamo pronti a fare sempre di più come dimostra il decreto legge approvato mercoledì dal Consiglio dei Ministri – chiude Bignami –. Il Governo ha già dimostrato, con la nomina di Fabrizio Curcio, di voler costruire un clima sereno nell’interesse delle popolazioni colpite. Le polemiche non ci interessano".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Marco Lisei, senatore di FdI, e l’europarlamentare meloniano Stefano Cavedagna. "Il decreto dimostra l’impegno del Governo Meloni – evidenzia il primo –. Ci auguriamo che de Pascale sappia ora superare i condizionamenti di una parte della sua maggioranza". "Bene che la Regione si dimostri finalmente pronta a fare la sua parte – aggiunge il secondo –, smettendo di cercare alibi nascosti dietro a chissà quale ideologia eco-chic".

Anche Elena Ugolini, capogruppo di Rete Civica in Regione, interviene: "De Pascale non potrà più limitarsi a scaricare le colpe. Ha il mandato e gli strumenti per accelerare la ricostruzione: i lavori sono finanziati, adesso non può più tirarsi indietro".

Francesco Moroni