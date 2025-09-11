FdI saluta il professor Caracciolo. E FI lo accoglie: "Benvenuto tra noi"

Ora è arrivata anche l’ufficialità: Felice Caracciolo cambia casacca e passa da Fratelli d’Italia a Forza Italia. Era già nell’aria il passaggio di gruppo del consigliere comunale di centrodestra e ieri è arrivato anche il ‘saluto’ dei meloniani: "Comunichiamo che Felice Caracciolo quest’oggi (ieri, ndr) ha rassegnato le proprie dimissioni dal gruppo Fratelli d’Italia e la contestuale adesione al gruppo di Forza Italia. Ringraziamo il professore Caracciolo per l’impegno profuso in questi anni e gli auguriamo la migliore esperienza tra gli amici di Forza Italia", dichiara Francesco Sassone, consigliere regionale e coordinatore cittadino di FdI.

Alle parole dei meloniani ha fatto seguito anche il benvenuto degli azzurri: "Forza Italia a Bologna continua a crescere e ad aumentare la sua attrattività – puntualizzano Lanfranco Massari e Nicola Stanzani, rispettivamente segretario cittadino e capogruppo in Comune –. Sempre più persone si stanno avvicinando al nostro progetto politico, desiderose di dare il proprio contributo a un partito plurale, democratico e liberale. L’arrivo di Caracciolo conferma la vitalità di FI e la sua capacità di attrarre figure che credono in una politica fatta di radicamento e responsabilità. Siamo certi che insieme potremo lavorare per offrire ai cittadini una proposta credibile e concreta, all’altezza delle sfide che ci attendono".

fra. mor.