FdI sferza il Comune: "C’è allarme sicurezza. E va fermata la Città 30"

Fratelli d’Italia ha presentato ieri in Comune le ’100 proposte per Bologna’, il pacchetto di 100 ordini del giorno collegati al bilancio di previsione che verrà votato da lunedì 18 dicembre fino all’approvazione, verosimilmente venerdì 22. "Le proposte si articolano secondo le priorità a nostro avviso principali della città – ha spiegato il capogruppo Stefano Cavedagna –. Al primo posto la sicurezza: chiediamo di creare un assessorato alla Sicurezza che colpevolmente manca dall’inizio di questo mandato e le cose continuano a peggiorare, assumere 150 agenti della polizia locale e dotare tutti di taser e body cam. Si chiedono poi l’istituzione di presidi fissi in Piazza dei martiri, porta Galliera, zona Universitaria, Montagnola".

Focus sull’ambiente invece da parte della consigliera Manuela Zuntini. "Serve il contrasto ai graffiti e agli imbrattamenti nel centro storico", oltre alla "piantumazione di 80mila alberi tra i quali aceri, betulle, faggi e frassini". E poi scuola, sanità, oltre a cavalli di battaglia di FdI come la riapertura del Crb e revocare la concessione di utilizzo dei locali di vicolo Bolognetti dell’associazione ‘Nata per sciogliersi’. I consiglieri, erano presenti anche Fabio Brinati e Felice Caracciolo, hanno presentato anche altre proposte, comprese quelle legate alla Garisenda. "Le proposte procedono con un pacchetto sulla viabilità, chiedendo di archiviare la città 30, fermando il tram, bloccando i nuovi autovelox, aumentando i parcheggi in città e cancellando le corsie ciclabili pericolose, come via Mengoli e Laura Bassi – ha continuato i consiglieri –. Sono previste poi misure di sostegno a imprese e famiglie, un sostegno alla natalità e ristori per i commercianti toccati dai lavori del tram e altri cantieri". Poi come detto "un pacchetto mirato per la Garisenda, rispetto al quale si chiedono l’abbattimento di Imu e Tari per proprietari immobiliari e commercianti, e a questi ultimi dei rimborsi proporzionati al calo di fatturato".

Caracciolo in particolare si è soffermato sulle proposte economiche, che comprendono la riduzione dell’aliquota Imu per alcune categorie, il miglioramento del controllo comunale sulle volture delle autorizzazioni amministrative della società, l’ampliamento della possibilità di rateizzare per il pagamento delle entrate comunali, l’istituzione di un Osservatorio sugli impatti dei cantieri. FdI produrrà un po’ di ostruzionismo in aula durante la discussione di bilancio.

pa. ros.