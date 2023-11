FdI, si apre il congresso. Sassone e Zuntini candidati

Si apre questa mattina al Sydney Hotel di via Michelino il congresso di Fratelli d’Italia, il primo in Italia della stagione congressuale del partito del premier Giorgia Meloni. Ai lavori parteciperanno Galeazzo Bignami, vice ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione Fratelli d’Italia, mentre è previsto un collegamento video del presidente della Cei, e arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi. Il congresso avrà due candidati ma non in concorrenza fra loro: Francesco Sassone, sarà il candidato coordinatore provinciale di Fd’I e Manuela Zuntini, consigliere e vice presidente del Consiglio comunale sarà la candidata a coordinatore per la grande città. Tra i presenti anche il coordinatore regionale dei meloniani, il senatore Michele Barcaiolo, il senatore Marco Lisei, la capogruppo in Consiglio regionale Marta Evangelisti e il capogruppo al Comune, Stefano Cavedagna.

Non mancheranno personalità ed esponenti del mondo economico e produttivo della città, dai vertici di Confindustria, Ascom, Cna, Confartigianato, Confcooperative e i sindacati Cisl e Uil. Inviti estesi anche ad alcuni partiti di opposizione, come Azione (al senatore Marco Lombardo) e Italia Viva, che dovrebbero essere presenti.