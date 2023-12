FdI strizza l’occhio ai civici. Castenaso, idea Sermenghi

"Noi siamo alternativi al Pd. Il fulcro è sempre il centrodestra, ma per il resto parliamo con tutti. L’obiettivo è strappare il candidato migliore per governare". Francesco Sassone, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ribadisce la linea per le Comunali 2024, già esplicitata nelle scorse settimane.

Obiettivo: battere il centrosinistra. Da qui, non sono escluse – salvo, appunto, il Pd – alleanze a geometrie variabili nei vari territori della provincia che il 9 giugno andranno al voto.

Lo schema, quindi, in alcuni Comuni dove FdI e il centrodestra punteranno su candidature civiche, prevederà anche l’asse con Azione.

È il caso di Castenaso dove la ’strana alleanza’ potrebbe convergere sull’ex sindaco Pd Stefano Sermenghi: un accordo che – da quanto filtra – sarebbe molto vicino (ma non ancora ufficiale).

Si va nella stessa direzione anche a Crevalcore dove la candidata sindaco su cui puntare sarebbe Rosanna Resta, dirigente scolastica, già consigliera comunale nella lista ‘Uniti per Crevalcore’ con la carica di vice presidente del consiglio comunale ed è ex consigliera del gruppo Misto nel consiglio dell’Unione di Terre d’Acqua.

Da poco Resta ha inaugurato la sede della lista civica ‘Insieme per Crevalcore’, vicina al centrodestra ma che strizza l‘occhio ai delusi del centrosinistra.

Non a caso, per il via alla nuova sede, erano presenti, oltre a numerosi cittadini, i sindaci Giuseppe Vicinelli (Sant’Agata), Lorenzo Pellegatti (Persiceto), Stefano Cavedagna, capogruppo di FdI in Comune a Bologna e Renato Mazzuca, ex sindaco di Persiceto ex Pd e ora in Azione, così come Valentina Castaldini, coordinatrice provinciale di Forza Italia e capogruppo di FI in Regione.

Un dialogo, quello tra FdI e Azione che era stato confermato dal segretario provinciale dei calendiani Serse Soverini e prima dallo stesso senatore, oggi segretario regionale, Marco Lombardo: "Dove non stringeremo accordi con il Pd, appoggeremo candidati civici".

La conferma è arrivata da Soverini qualche settimana fa: "Con il centrosinistra abbiamo interlocuzioni avanzate su Pianoro, mentre a Crevalcore c’è una proposta civica che ci convince. Stessa direzione, anche a Sant’Agata bolognese e in altri comuni dell’Appennino".

ros. carb.