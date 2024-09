FdI sulla sicurezza alla Meridiana: "Porteremo il caso in Consiglio"

"Porteremo il tema-sicurezza all’attenzione del prossimo consiglio comunale di Casalecchio". Lo anticipa Elena Foresti, capogruppo di Fratelli d’Italia che interviene a seguito della doppia rapina accaduta nel mese di agosto ai danni della gioielleria Stroili, nella piazzetta del quartiere Meridiana. Il presunto responsabile è stato identificato ed arrestato con azione tempestiva dai carabinieri della locale stazione affiancati da quelli della Compagnia di Borgo Panigale. E questo fa dire al capogruppo della principale forza di opposizione che "Quanto accaduto in Meridiana venerdì scorso è l’ennesimo episodio che lascia nei cittadini e nei commercianti un senso di insicurezza e pericolo verso un luogo che dovrebbe poter essere vissuto con serenità dalle famiglie e da ogni persona.

Porteremo il problema della sicurezza in Meridiana all’attenzione del prossimo Consiglio Comunale sottolineando quanto non si tratti di percezione ma di amara realtà", si legge nel comunicato della Foresti, che non manca di ringraziare "il lavoro costante delle forze dell’ordine alle quali facciamo i complimenti insieme ai cittadini che hanno collaborato con le loro preziose testimonianze perché é importante che ognuno possa fare la sua parte. Ci aspettiamo che anche l’amministrazione comunale faccia la sua".

L’uomo arrestato, un 39enne italiano residente a Bologna, pregiudicato, ha ammesso le proprie responsabilità e sul momento ha confessato di avere compiuto la rapina per pagare un debito di droga. In corso di verifiche incrociate l’ipotesi che sia lui stesso il responsabile anche di una precedente rapina commessa lo scorso 14 agosto presso lo stesso negozio alla Meridiana.

g. m.