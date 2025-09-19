FdI: "Taser alla polizia locale". Il Pd fa muro

Non si placa il dibattito in Comune sul taser e sull’ipotesi di darlo in dotazione alla polizia locale. A richiedere un odg trattato ieri in Commissione per avviare una sperimentazione al riguardo è Manuela Zuntini, consigliera di FdI: "Il tema è salito alla ribalta dopo gli ultimi casi, ma ne discutiamo da anni – puntualizza Zuntini –. I cittadini e anche la stessa Locale richiedono strumenti adatti: si stanno moltiplicando i casi gravi in cui l’uso del taser sarebbe utile. E in alcuni di questi è l’unico strumento efficace, anche perché l’alternativa sarebbe l’arma da fuoco...".

Zuntini, tuttavia, contesta l’assenza in Commissione di Matilde Madrid, assessora alla Sicurezza: "Mi dispiace che nessun rappresentante dell’amministrazione si sia reso disponibile per affrontare oggi questo tema, che invece ha grande attualità e rilevanza".

Alla meloniana risponde Detjon Begaj, consigliere di Coalizione Civica: "Siamo molto contrari a questa proposta. Nel giro di un mese ci sono state tre morti sospette: ci sono anche diversi casi in cui i Comuni hanno sospeso la sperimentazione già avviata. Segnalo poi che il taser è in dotazione alle forze dell’ordine da anni: il taser in città c’è già e faccio fatica a comprendere la ragione per cui sarebbe assolutamente decisivo che anche la Locale lo avesse".

A Begaj fa eco anche Claudio Mazzanti (Pd): "Tre procure hanno aperto inchieste formali chiedendo se la causa dei decessi nei casi in questione sia stata la scarica ricevuta dal taser – sferza il dem –. E noi come possiamo dotare gli agenti di questo strumento di fronte a percorsi giudiziari aperti?".

fra. mor.