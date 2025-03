FdI: "Vanno tutelati contro il degrado"

Fratelli d’Italia plaude ai fondi in arrivo dal Ministero per i nostri tesori, ma con un monito.

"I 5 milioni di euro sono un’importante opportunità – scrivono i consiglieri comunali meloniani –. Si tratta di risorse fondamentali per rendere Bologna ancora più attrattiva. Tuttavia, affinché questi fondi non vengano vanificati, è necessario che la Giunta Lepore assuma un ruolo attivo nella tutela e nella valorizzazione del nostro patrimonio. Investire nel restauro è essenziale, ma se poi non si contrasta il degrado dilagante con politiche efficaci, si rischia di sprecare queste importanti risorse".