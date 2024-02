FdI verso le Europee. Cavedagna è in campo: "Cambieremo Bruxelles"

Il ’risiko’ delle candidature in casa Fratelli d’Italia, in vista delle Europee di giugno, è già finito: a scendere in campo nella circoscrizione Nord-Est per il partito della premier Giorgia Meloni, sarà il capogruppo di FdI in consiglio comunale, Stefano Cavedagna. La candidatura è stata presentata ieri sera in una gremita sala congressi dell’hotel Europa (nome di buon auspicio), e Cavedagna ha dialogato con il giornalista e direttore di Libero, Daniele Capezzone.

"Vogliamo che l’Europa sia un gigante politico e un nano burocratico, non il contrario", esordisce il meloniano neocandidato, ricordando come, in città, "essere di destra vuol dire spesso essere ghettizzati".

Tanti i temi toccati, non può mancare la transizione energetica. "Bloccheremo la direttiva ‘auto green’ dal 2035 – promette Cavedagna – . Mi impegno poi a tutelare il Made in Italy, a difendere le radici cristiane, a lavorare per snellire la burocrazia e a sostenere l’agricoltura. Inoltre, credo si debba pensare a una missione navale dell’Ue contro l’immigrazione clandestina".

Nato nel dicembre 1989, un mese dopo la caduta del Muro di Berlino, e dottore di ricerca in Diritto europeo, Cavedagna era da tempo il nome forte per la circoscrizione Nord-Est. Ora Cavedagna potrebbe essere il primo eurodeputato espresso dalla destra nella nostra Regione. "Mi auguro che la Meloni sia al mio fianco come candidata alle Europee".

L’appoggio dei vertici romani del partito era incarnato ieri da Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, e da Marco Lisei, senatore dei meloniani.

"Puntiamo ad avere anche un solo voto in più rispetto al 2022, per dimostrare che la nostra azione di governo è efficace", dice Bignami. Sguardo rivolto, per FdI, non solo alle Europee, ma anche alle votazioni di giugno in 44 Comuni e alle Regionali 2025. A questo riguardo, Lisei commenta il no al terzo mandato (che ha investito in pieno Bonaccini, con tanto di spaccatura nel Pd), e si augura di poter "cambiare" la guida della Regione con un esponente del centrodestra. All’evento hanno partecipato anche l’ex capogruppo in Comune Francesco Sassone, la capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Marta Evangelisti, oltre a Manuela Zuntini, Diego Baccilieri e altri esponenti del partito.

Giovanni Di Caprio