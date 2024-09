Febbre Anfield, biglietti in vendita su Vivaticket: "Non appena il Liverpool li passerà al Bologna"

La prima di Champions è già alle spalle. E ora appuntamento al 2 ottobre ore 21: per la trasferta dei sogni, nel tempio di Anfield, a Liverpool. La caccia al biglietto, però, non può ancora cominciare. Ma c’è una novità: il Bologna ha reso noto quello che sarà il prezzo dei biglietti per il settore ospiti: "I tagliandi saranno posti in vendita sul circuito Vivaticket al costo di 59,50€ + diritti di prevendita, con prelazione per i nostri abbonati del campionato 2024-25". Quanti e quando, però, sarà ufficiale nei prossimi giorni, come specificato dalla nota del club rossoblù: "L’acquirente riceverà un voucher, e dovrà obbligatoriamente recarsi a ritirare il biglietto cartaceo esibendo tale voucher ai botteghini dello stadio Dall’Ara, nei tempi e modalità che saranno comunicati nei prossimi giorni".

A ieri, infatti, il Bologna non aveva ancora la dotazione dei 3.005 biglietti previsti dal Liverpool per il settore ospiti e il club rossoblù attende di averli per comunicare la disponibilità su Vivaticket.

Quello che è certo ad oggi è che sono 6 i voli charter da 180 posti prenotati per la trasferta: tre da parte dei gruppi ultras e altrettanti dal Centro Bologna Clubs. Volo diretto andata e ritorno: partenza alle 9 di mattina dall’aeroporto Marconi, ritorno alle 2 di notte, con costo che si aggira tra i 620 e i 650 euro, biglietto per il match e pasti esclusi.

Entrambi si sono affidati a una agenzia, che ha prenotato per 1.080 posti volo il biglietto tramite Vivaticket e il Bologna. Oltre a questi, pare ne siano stati prenotati circa altri 700 da parte di tifosi affiliati, che però si muoveranno con voli privati. Sulla carta dovrebbero rimanere circa 1.200 tagliandi. Di questi, però, una parte dovrebbe essere trattenuta dal Bologna per la Primavera, che sarà in trasferta a Liverpool per la Youth League, e ospiti.

Insomma, la piazza attende di capire il numero di biglietti che sarà realmente disponibile e da quando. Probabile che il giorno in cui aprirà la prevendita i tagliandi andranno bruciati in poche ore. In virtù delle notizie ancora incerte Gruppi e Cbc non dovrebbero aprire a prenotazioni per altri charter. Intanto sono diversi i tifosi a caccia di link per capire se sia possibile acquistare tra i 100 e i 300 pound biglietti negli altri settori di Anfield, con tutte le incognite del caso.

Bologna si prepara ad andare all’assalto di Anfield e a caccia di un posto nel teatro dei sogni, quello che più di ogni altro realizza l’idea che il sogno Champions è diventato realtà.

Marcello Giordano