Febbre influencer, tutti vogliono diventarlo. Ma chi sono i tanto acclamati idoli dei giovani?

La nostra generazione cerca di assomigliare agli influencer più alla moda: imitiamo il linguaggio, l’atteggiamento e lo stile. Ma cerchiamo ora di fare chiarezza.

Chi sono gli influencer?

Sono utenti con numerosi follower sui social, che riescono a ’influenzare’ positivamente o negativamente i propri fan con i contenuti che pubblicano online. Tra questi Alessia Merola, Maria Esposito e Patrizio Morellato, conosciuti soprattutto dalla gen Z.

Come si diventa influencer?

Si studia e si approfondisce un argomento a piacere, per diventare successivamente esperti; è fondamentale avere tanti followers che garantiscono numerose visualizzazioni.

Come guadagnano gli influencer?

Uno tra i tanti modi per guadagnare è pubblicare post sponsorizzati che promuovono un

determinato marchio; in cambio si riceve un compenso dal brand. Più visualizzazioni, più sponsor, più soldi.

Quali sono i video che attirano maggiormente gli utenti?

Non esiste una precisa regola per far diventare virale un video. Tra i trend TikTok che hanno spopolato nel 2022 e che continuano ancora oggi a spopolare ci sono i Point Of View, una tipologia di contenuto in cui l’utente sveste i suoi panni per mettere in scena personaggi o situazioni comuni.