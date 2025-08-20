Febbre spaccaossa in provincia di Bologna: un caso di Chikungunya a Bentivoglio

Bologna, 20 agosto 2025 – La febbre spaccaossa arriva anche in provincia di Bologna: un caso autoctono di infezione di Chikungunya è stato riscontrato nel comune di Bentivoglio. La persona risultata positiva vive in località San Marco.

Sempre a Bentivoglio, un altro caso della malattia trasmessa dalle zanzare si era verificato in luglio.

Attualmente, in Regione, c'è un focolaio in corso nel Carpigiano, che ha una ventina di casi e che ha richiesto anche la chiusura dei parchi.

A Bentivoglio, subito attivate le misure di profilassi straordinarie: il tracciamento delle attività svolte dal paziente nei giorni precedenti l’inizio dei sintomi, con attivazione di disinfestazioni mirate nel raggio di 300 metri da ciascun luogo potenzialmente a rischio e l’estensione delle indagini epidemiologiche al nucleo familiare del paziente.

L’Ausl ha coinvolto l’amministrazione comunale e dei medici di medicina generale.

Cos’è la malattia Chikungunya

La Chikungunya è una malattia tipica delle zone tropicali che si trasmette all'uomo attraverso la puntura delle zanzare del genere Aedes tra cui la zanzara tigre. Il virus non si trasmette da persona a persona.

I sintomi a cui prestare attenzione

I sintomi sono rappresentati dall’improvvisa insorgenza di febbre elevata, importanti artralgie, mialgie, cefalea, nausea, vomito e rash cutaneo (al volto, tronco, radice degli arti).

Raramente sono riportate forme meningoencefalitiche.

Si guarisce entro un paio di settimane ed è raramente fatale. Ma artrite e artralgie debilitanti possono durare mesi o anni.

Come proteggersi: le indicazioni dell’Ausl

E’ importante seguire le indicazioni sanitarie e segnalare tempestivamente eventuali sintomi.

E’ fondamentale proteggersi dalle punture ed evitare che le zanzare possano riprodursi facilmente: usando repellenti e indossando pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto; usando delle zanzariere alle finestre; svuotando di frequente i vasi di fiori o altri contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante cambiando spesso l’acqua nelle ciotole per gli animali; tenendo le piscinette per i bambini in posizione verticale quando non sono usate.