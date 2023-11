Fecondazione assistita: attività ferma per 15 giorni

È stata sospesa per quindici giorni l’attività di procreazione medicalmente assistita al Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Lo stop che, naturalmente è temporaneo è dovuto alla "realizzazione di lavori strutturali e organizzativi che si sono resi necessari contestualmente al cantiere per la costruzione della nuova sede nel Polo materno-infantile all’interno del complesso ospedalieri, come viene reso noto dalla direzione del nosocomio. In questi giorni di chiusura, comunque, viene assicurato sarà "sempre garantita l’assistenza a tutte le donne attraverso il contatto diretto".